Нужно помнить, что четвероногие любимцы всегда будут просить пищу из человеческого стола. Но заботливые хозяева знают, что нельзя делиться с собакой едой из собственной тарелки – это вредит здоровью животного.

Среди пищи, которую с удовольствием едят люди, есть немало продуктов, что являются токсичными для кошек и собак. Если вы любите своего четвероногого, не кормите его пищей, которая может вызвать аллергию, отравление или проблемы с пищеварением.

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Шоколад и кофеин



Нужно тщательно следить за тем, чтобы любимец не ел шоколад / Фото Zoocomplex

Домашние животные чаще всего получают отравления именно из-за продуктов на основе какао. Собачки так просят кусочек шоколадки, что нередко хозяева им уступают. Однако этого делать нельзя.

Шоколад содержит соединения, которые влияют на центральную нервную систему и сердце животных. После употребления шоколада у собак может начаться беспокойство, рвота, лихорадка и учащенное сердцебиение.

Большое количество шоколада может привести даже к смерти собаки.

Ксилит



Сладости с сахарозаменителем могут вызвать отравление / Фото Pinterest

Этот заменитель сахара часто встречается в жевательных резинках, конфетах, выпечке и тому подобном. Если он попадает в организм собаки, происходит избыточное выделение инсулина. Оно может привести к опасному снижению уровня сахара в крови. Это нередко становится причиной судорог и коллапса.

Лук и чеснок

Эти растения содержат соединения, разрушающие красные кровяные тельца в организме собаки. Симптомами того, что животное съело лук или чеснок, могут стать рвота, диарея, боль в животе и потеря аппетита. У питомца может развиться анемия.

Алкоголь

Конечно, владельцы не дают своим животным алкогольные напитки, однако собака может выпить их случайно, или же съесть фрукты или выпечку, в которых содержится этанол.

После этого собака может стать вялой, потерять контроль над движениями, а температура ее тела может возрасти. От отравления алкоголем животное может впасть в кому.

Виноград и изюм



Виноград и орехи опасны для собак / Фото Veterok

Эти ягоды могут вызвать почечную недостаточность у собак. Даже горсть винограда может привести к серьезному отравлению.

Хмель

Он содержит смолу, эфирные масла и дубильные вещества, которые могут стать причиной лихорадки у домашних любимцев. У животного может появиться одышка, учащенное сердцебиение, лихорадка.

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