Чорний кіт на прізвисько Джесс зник у 2008 році. Тоді власники не змогли відшукати загублену тварину. Подія сталася у Великій Британії.

Після зникнення у 2008-му слід кота обривається на 7 років. А у 2015-му чорний котик потрапив до нового дому в місті Бінстед, що на острові Уайт.

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Кота знайшли через 13 років / Фото Triangle News

Люди, які знайшли кота, вважали його безхатьком, тому не сканували на наявність чіпу.

Чіп для тварин – крихітна капсула, яку вживлюють під шкіру тварини. Чіпу привласнюють 15-значний номер, який відтоді є персональним номером тварини. Дізнатися, чи є у тварини чіп, можна, наприклад, у ветеринарній клініці. Після сканування чіпа ветеринари дізнаються номер, за яким можна знайти інформацію про тварину в міжнародних базах даних.

Зараз коту 16 років і нещодавно він потрапив до Центру всиновлення тварин, що на острові Уайт. Там кота просканували, і, на диво, знайшли чіп з контактною інформацією першого власника.



У 2015 кіт потрапив до нових власників на острові Вайт / Фото Triangle News

Спершу в притулку подумали, що кіт загубився 6 років тому, перед тим, як потрапити у новий дім. Однак правда виявилася ще неймовірнішою – зниклого кота відшукали через 13 років.

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Справжнім господарям кота зателефонували. Хоча ці люди вже давно переїхали, вони дуже зраділи, що кіт знайшовся.