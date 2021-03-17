Черный кот по кличке Джесс исчез в 2008 году. Тогда владельцы не смогли отыскать потерянное животное. История произошла в Великобритании.

После исчезновения в 2008 году след кота обрывается на 7 лет. А в 2015-м черный котик попал в новый дом в городе Бинстед, что на острове Уайт.

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Кота нашли через 13 лет / Фото Triangle News

Люди, которые нашли кота, считали его бездомным, поэтому не сканировали на наличие чипа.

Чип для животных – крошечная капсула, которую вживляют под кожу животного. Чипу присваивают 15-значный номер, который с тех пор является персональным номером животного. Узнать, есть ли у животного чип, можно, например, в ветеринарной клинике. После сканирования чипа ветеринары узнают номер, по которому можно найти информацию о животном в международных базах данных.

Сейчас коту 16 лет и недавно он попал в Центр усыновления животных на острове Уайт. Там кота просканировали, и, на удивление, нашли чип с контактной информацией первого владельца.



В 2015 кот попал к новым владельцам на острове Уайт / Фото Triangle News

Сначала в приюте подумали, что кот потерялся 6 лет назад, перед тем, как попасть в новый дом. Однако правда оказалась еще более невероятной – пропавшего кота нашли через 13 лет.

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