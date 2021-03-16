Курьезная месть: хозяин лизнул кошку в ответ – видео, которое развеселило сеть
Домашние животные дарят нам множество приятных эмоций. Эта кошка очень любит облизывать людей. Хозяин решил также лизнуть мордочку животного.
Источник:твиттер Colton Carlyle
Кошка по кличке Клео очень любит облизывать людей. Но ей совсем не нравится, когда хозяин, шутя, пытается лизнуть ее в ответ. Курьезная реакция кошки развеселила сеть.
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Владельцу удалось снять на видео, как животное реагирует на неожиданный жест человека. Кошка сердится, выражение ее мордочки меняется на злое. Она кричит и сразу пытается убежать.
Владелец кошки рассказывает, что когда любимица слишком ему надоедает, таким способом можно избавиться от нее чрезмерного внимания на несколько часов.
Видео с забавной кошкой стало вирусным в сети: его посмотрели почти 15 миллионов пользователей.
Посмотрите его и вы:
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