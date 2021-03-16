Домашние животные дарят нам множество приятных эмоций. Эта кошка очень любит облизывать людей. Хозяин решил также лизнуть мордочку животного.

Кошка по кличке Клео очень любит облизывать людей. Но ей совсем не нравится, когда хозяин, шутя, пытается лизнуть ее в ответ. Курьезная реакция кошки развеселила сеть.

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Владельцу удалось снять на видео, как животное реагирует на неожиданный жест человека. Кошка сердится, выражение ее мордочки меняется на злое. Она кричит и сразу пытается убежать.

Владелец кошки рассказывает, что когда любимица слишком ему надоедает, таким способом можно избавиться от нее чрезмерного внимания на несколько часов.

Видео с забавной кошкой стало вирусным в сети: его посмотрели почти 15 миллионов пользователей.

Посмотрите его и вы: