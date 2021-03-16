Домашні тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Ця кішка дуже любить облизувати людей. Господар вирішив також лизнути мордочку тварини.

Кішка на прізвисько Клео дуже любить облизувати людей. Але їй зовсім не подобається, коли господар, жартуючи, намагається лизнути її у відповідь. Курйозна реакція кішки розвеселила мережу.

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Власнику вдалося зняти на відео, як тварина реагує на несподіваний жест людини. Кішка сердиться, вираз її мордочки змінюється на злий. Вона кричить і одразу намагається втекти.

Власник кішки розповідає, що коли улюблениця надто йому надокучає, таким способом можна позбутися від її надмірної уваги на кілька годин.

Відео з кумедно кішкою стало вірусним в мережі: його переглянули майже 15 мільйонів користувачів.

Подивіться його і ви: