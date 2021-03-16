Курйозна помста: господар лизнув кішку у відповідь – відео, яке розвеселило мережу
Домашні тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Ця кішка дуже любить облизувати людей. Господар вирішив також лизнути мордочку тварини.
Джерело:твітер Colton Carlyle
Кішка на прізвисько Клео дуже любить облизувати людей. Але їй зовсім не подобається, коли господар, жартуючи, намагається лизнути її у відповідь. Курйозна реакція кішки розвеселила мережу.
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Власнику вдалося зняти на відео, як тварина реагує на несподіваний жест людини. Кішка сердиться, вираз її мордочки змінюється на злий. Вона кричить і одразу намагається втекти.
Власник кішки розповідає, що коли улюблениця надто йому надокучає, таким способом можна позбутися від її надмірної уваги на кілька годин.
Відео з кумедно кішкою стало вірусним в мережі: його переглянули майже 15 мільйонів користувачів.
Подивіться його і ви:
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