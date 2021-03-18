Собака угнала автомобиль и въехала в дом: как ей это удалось
Пес породы австралийская овчарка случайно заставил машину ехать, что стало причиной аварии. К счастью, никто не пострадал, потому что джип почти сразу въехал в здание магазина.
Источник:NBC12
Чрезвычайное происшествие случилось в штате Висконсин, что в США. Водитель внедорожника вызвал полицию. Мужчина сообщил, что автомобиль попал в аварию.
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Овчарка за рулем вызвала аварию / Фото The Pearl of Door County
Владелец авто припарковал его на заправке и пошел к хлебозаводу. Когда вернулся, увидел, что авто въехало в дом на противоположной стороне улицы.
Водитель был уверен, что оставил машину в режиме "паркинг". Однако в джипе осталась 5-летняя австралийская овчарка Калли. Вероятно, именно она привела автомобиль в движение.
Владелица магазина поделилась фотографиями аварии в социальной сети:
Автомобиль ударил стену художественного магазина Pearl of Door County. Его обладательница не очень рассердилась – наоборот, обрадовалась, что никто не пострадал.
У меня есть служебная собака, которая часто бывает со мной, Кармен, и я сказала ей, что, если она собирается пригласить своих друзей, пусть просто попросит их войти в дверь, – шутит женщина.
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Хозяин собаки-водителя также шутит, что отберет у Калли водительские права.
Посмотрите видео об аварии, виновницей которой стала собака:
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