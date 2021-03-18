Пес породы австралийская овчарка случайно заставил машину ехать, что стало причиной аварии. К счастью, никто не пострадал, потому что джип почти сразу въехал в здание магазина.

Чрезвычайное происшествие случилось в штате Висконсин, что в США. Водитель внедорожника вызвал полицию. Мужчина сообщил, что автомобиль попал в аварию.

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Овчарка за рулем вызвала аварию / Фото The Pearl of Door County

Владелец авто припарковал его на заправке и пошел к хлебозаводу. Когда вернулся, увидел, что авто въехало в дом на противоположной стороне улицы.

Водитель был уверен, что оставил машину в режиме "паркинг". Однако в джипе осталась 5-летняя австралийская овчарка Калли. Вероятно, именно она привела автомобиль в движение.

Владелица магазина поделилась фотографиями аварии в социальной сети:

Не каждый день собака проезжает на джипе через пробки прямо к вам в офис! ... маленькая дрожь, но спасенная большим куском дымчатого кварца! К счастью, никто не пострадал. ♡ Опубликовано The Pearl of Door County субботу, 13 Март 2021

Автомобиль ударил стену художественного магазина Pearl of Door County. Его обладательница не очень рассердилась – наоборот, обрадовалась, что никто не пострадал.

У меня есть служебная собака, которая часто бывает со мной, Кармен, и я сказала ей, что, если она собирается пригласить своих друзей, пусть просто попросит их войти в дверь, – шутит женщина.

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Хозяин собаки-водителя также шутит, что отберет у Калли водительские права.