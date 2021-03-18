Схоже на фото: художниця малює вражаючі портрети тварин
Ці неймовірно реалістичні портрети тварин – не фотографії, а роботи канадської художниці. Вона малює собак і котів виключно олівцем.
Джерело:інстаграм Helen Violet
Хелен Вайолет – канадська художниця з Торонто. Вона малює гіперреалістичні портрети домашніх тварин. Вам здається, що перед вами чорно-біле фото собаки або кішки. А потім стає зрозуміло, що це чудовий малюнок.
До теми Надто милі: фото собак, у яких від природи багато зайвої шкіри
Гіперреалізм– один з напрямів мистецтва. У цьому стилі художники створюють надзвичайно реалістичні картини та скульптури. Велику увагу приділяють деталям, а також використовують художні засоби, щоб підсилити враження глядача.
Пес в окулярах
Малюнок у стилі гіперреалізм / Фото instagram.com/hvioletart
Чарівний пітбультер'єр
На його морді написана емоція / Фото instagram.com/hvioletart
Милий кіт
Художниця відтворила навіть крапочки на носі / Фото instagram.com/hvioletart
Раніше Хелен Вайолет працювала з гіперреалістичними скульптурами.
Погляньте, як вона створює фігурку собаки:
Сумний далматин
Художниця чудово передає емоції собак / Фото
Мопс
Очі собаки наче живі / Фото
Серйозний кіт
Його хочеться погладити / Фото instagram.com/hvioletart
Альбом з картинами
На невеликому клаптику паперу створюється диво / Фото
Кумедне цуценя
Тварини з картин ніби оживають / Фото instagram.com/hvioletart
Читайте Рятують безпритульних: як виглядає котячий рай в Івано-Франківську
Поділитися новиною