Эти невероятно реалистичные портреты животных – не фотографии, а работы канадской художницы. Она рисует замечательных собак и котов исключительно карандашом.

Хелен Вайолет – канадская художница из Торонто. Она рисует гиперреалистичные портреты домашних животных. Вам кажется, что перед вами черно-белое фото собаки или кошки. А потом становится понятно, что это замечательный рисунок.

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Гиперреализм – один из стилей искусства. В этом стиле художники создают чрезвычайно реалистичные картины и скульптуры. Большое внимание уделяется деталям, а также используются методы, которые помогают усилить впечатление зрителя.

Пес в очках



Рисунок в стиле гиперреализм / Фото instagram.com/hvioletart

Волшебный питбультерьер



На его морде написана эмоция / Фото instagram.com/hvioletart

Милый кот



Художница воспроизвела даже точечки на носу / Фото instagram.com/hvioletart

Ранее Хелен Вайолет работала с гиперреалистичными скульптурами.

Посмотрите, как она создает фигурку собаки:

Грустный далматин



Художница прекрасно передает эмоции собак / Фото

Мопс



Глаза собаки как живые / Фото

Серьезный кот



Его хочется погладить / Фото instagram.com/hvioletart

Альбом с картинами



На небольшом клочке бумаги создается чудо / Фото

Смешной щенок



Животные из картин будто оживают / Фото instagram.com/hvioletart