Похоже на фото: художница рисует впечатляющие портреты животных
Эти невероятно реалистичные портреты животных – не фотографии, а работы канадской художницы. Она рисует замечательных собак и котов исключительно карандашом.
Источник:инстаграм Helen Violet
Хелен Вайолет – канадская художница из Торонто. Она рисует гиперреалистичные портреты домашних животных. Вам кажется, что перед вами черно-белое фото собаки или кошки. А потом становится понятно, что это замечательный рисунок.
К теме Слишком милые: фото собак, у которых от природы много лишней кожи
Гиперреализм– один из стилей искусства. В этом стиле художники создают чрезвычайно реалистичные картины и скульптуры. Большое внимание уделяется деталям, а также используются методы, которые помогают усилить впечатление зрителя.
Пес в очках
Рисунок в стиле гиперреализм / Фото instagram.com/hvioletart
Волшебный питбультерьер
На его морде написана эмоция / Фото instagram.com/hvioletart
Милый кот
Художница воспроизвела даже точечки на носу / Фото instagram.com/hvioletart
Ранее Хелен Вайолет работала с гиперреалистичными скульптурами.
Посмотрите, как она создает фигурку собаки:
Грустный далматин
Художница прекрасно передает эмоции собак / Фото
Мопс
Глаза собаки как живые / Фото
Серьезный кот
Его хочется погладить / Фото instagram.com/hvioletart
Альбом с картинами
На небольшом клочке бумаги создается чудо / Фото
Смешной щенок
Животные из картин будто оживают / Фото instagram.com/hvioletart
Читайте Спасают бездомных: как выглядит кошачий рай в Ивано-Франковске
Поделиться новостью