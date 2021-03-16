2 подруги с Прикарпатья осуществили свою мечту и открыли приют для кошек. Основной доход приют получает от магазина, расположенного при нем.

Наталья и Дарья из Ивано-Франковска создали дом для уличных кошек. Для этого женщины не побоялись сменить профессию.

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Волонтеры создали приют для бездомных животных / Фото UA: Первый

Наталья Попиченко работала администратором в салоне красоты, но ей пришлось уволиться.

Иначе я бы не смогла это все совмещать – комментирует волонтер.



Животные здесь повсюду / Фото UA: Первый

Дарья Король по специальности – юрист, но она рада, что сейчас занимается котами.

Основной источник дохода дома для кошек – магазин, который работает здесь. Заработанные средства направляются на еду, лекарства и стерилизацию четвероногих.



Подруги спасли уже не одну сотню животных / Фото UA: Первый

У каждого кота есть своя история, часто грустная. Некоторых кошек нашли на помойке, кого-то – на заправке.

Кот, которого называют "Мальчик с заправки", ищет дом и своего человека.

Волонтеры часто не дают настоящих имен кошкам.

Каждому имена мы не подбираем, потому что мы все-таки хотим найти им семью. А людям не всегда нравятся наши имена, – рассказывает Дарья Король.



Этот котик ищет дом / Фото UA: Первый

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Волонтеры уже пристроили сотни животных, но и дальше мечтают найти дом каждом коту из их мини-приюта.