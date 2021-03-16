2 подруги з Прикарпаття здійснили свою мрію і відкрили притулок для котиків. Основний дохід притулок отримує від магазину, що розташований при ньому.

Наталя та Дар'я з Івано-Франківська створили дім для вуличних котиків. Для цього жінки не побоялися змінити фах.

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Волонтерки відкрили будинок для безпритульних тварин / Фото UA: Перший

Наталія Попиченко працювала адміністратором у салоні краси, але їй довелося звільнитися.

Інакше я б не змогла це все поєднувати – коментує волонтерка.



Тварини тут всюди / Фото UA: Перший

Дар'я Король за фахом – юрист, але вона радіє, що зараз опікується котами.

Основне джерело доходу будинку для кішок – магазин, який працює тут. Зароблені кошти скеровують на їжу, ліки та стерилізацію чотирилапих.



Подруги врятували вже не одну сотню тварин / Фото UA: Перший

У кожного кота є власна історія, часто сумна. Деяких кішок знайшли на смітнику, когось – на заправці.

Кіт, якого називають "Хлопчик з заправки", шукає дім і свою людину.

Волонтерки часто не дають справжніх імен кішкам.

Кожному імена ми не підбираємо, тому що ми все-таки хочемо знайти їм родину. А людям не завжди подобаються наші імена, – розповідає Дар'я Король.



Цей котик шукає дім / Фото UA: Перший

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Волонтерки вже прилаштували сотні тварин, але й далі мріють знайти дім кожному коту з їхнього міні притулку.

Перегляньте відео про життя будинку для котів: