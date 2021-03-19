Этот великан посетил десятки стран мира и получил немало наград. Собака имеет густую шерсть и весит 90 килограммов. Владелец даже сделал статую своего любимца в полный рост.

Самый красивый в мире тибетский мастиф живет в Румынии. Красавчику по прозвищу Босс исполнилось 4 года.

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Собака уже получила более 350 наград / Фото ТСН

Красоту собаки отметили эксперты из разных стран мира. Она завоевала уже более 350 наград на различных конкурсах. В доме, где живет пес, есть стена с кубками и медалями, которые тот получил.

Хотя размер пса может пугать людей, этот гигант очень добрый и ласковый. Он имеет дружелюбный характер и любит играть с людьми.



Мастиф по кличке Босс очень веселый и общительный / Фото ТСН

Тибетский мастиф – гигантская порода собак, которую вывели в Гималаях. Косматые великаны охраняли местных монахов, пастухов и крестьян.

Владелец тщательно ухаживает за Боссом: постоянно расчесывает его густую шерсть, играет с собакой во дворе.

Мужчина так любит своего пса, что даже смастерил деревянную статую в полный рост.

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