Музеи собак, куда вы можете прийти со своим любимцем или усыновить животное
В мире есть необычные музеи, посвященные лучшим друзьям людей. Туда можно прийти со своей собакой, или взять домой животное из питомника.
Источник:24 канал
В музеях также представлены невероятные экспозиции, которые рассказывают о собаках, вошедших в мировую историю. Это идеальные места для любителей этих преданных людям животных.
Интересно Полтавский краеведческий музей: что внутри исторического здания
Музей сенбернаров, Швейцария
Источник: Вarryland
Среди необычных заведений Швейцарии особое место занимает музей собак породы сенбернар, которые стали настоящим символом страны. Они зарекомендовали себя как грамотные спасатели в горных условиях.
Сенбернар – национальная собака Швейцарии / Фото barryland
Музей был основан в 2006 году. Идея его создания возникла спонтанно. Бывшего банкира к ней подтолкнуло известие о том, что монахи Сен-Бернар вынуждены распродавать питомцев из-за нехватки средств на их содержание. Стоит отметить, что именно в усадьбе Сен-Бернар порода и была выведена, от чего и получила такое название.
Музей сенбернаров в Швейцарии / Фото barryland
По словам основателя музея, ему хотелось увековечить память об этих смелых и преданных собаках, в том числе и память известного пса-спасателя XIX века по кличке Барри.
Музей сенбернаров в Швейцарии основал бывший банкир / Фото barryland
В этом музее хранится значительное количество документов, фотографий, свидетельств и артефактов, описывающих выведения породы и историю достижений.
Музей сенбернаров содержит много документов, подтверждающих историю достижений этих собак / Фото barryland
Эта порода была выведена в усадьбе Сен-Бернар / Фото barryland
Более того, при музее есть большой питомник, в котором живут сенбернары. Ежедневно их выпускают прогуливаться во дворе на радость посетителей и особенно детей.
В музее сенбернаров есть большой питомник / Фото barryland
Ежедневно собаки гуляют во дворе / Фото barryland
Дети охотно проводят время с собаками / Фото barryland
Музей собак Норт-Адамса, Массачусетс, США
Музей собак расположен в бывшем магазине красок и обоев и занимает 5 комнат.
Музей собак Норт-Адамса / Фото recorder
Основал его Дэвид Йорк после десятилетий владения собаками-спасателями. В музее экспонируются коллекционные артефакты, которые есть в собственности Йорка. Среди примерно 300 предметов есть ошейники для собак, некоторые из которых относятся к XVIII веку, картины, фотографии собак, садовые статуи, скульптуры, гобелены и многое другое.
В музее насчитывается примерно 300 предметов / Фото recorder
В музее экспонируются артефакты / Фото recorder
Ошейники для собак / Фото recorder
Этот музей необычен тем, что посетители могут прийти сюда со своими четвероногими любимцами. Они, как и люди, могут бродить по галерее и даже прикасаться к предметам на выставке.
В музей Норт-Адамса разрешен вход собакам / Фото recorder
А если хозяин хочет отдохнуть на одном из диванов в галерее, собака это может сделать вместе с ним.
Основатель музея собак Дэвид Йорк сидит с посетителем / Фото courant
Музей Foof в Мондрагоне, Италия
Источник: Foof
Первый в Европе музей, полностью посвященный собакам, открыт возле Казерты на юге Италии. Он оформлен в старом приюте для бездомных животных.
Музей собак в Италии / Фото Foof
В этом уникальном музее под названием Foof есть много произведений живописи, посвященных собакам.
В музее есть много произведений искусства, посвященных собакам / Фото Foof
Также посетители увидят окаменелости со следами собак, которые жили миллионы лет назад. В музее собрана вторая по величине в мире коллекция ошейников. Посетителям расскажут о героях собаках – например, о лае, который отправили в космос в 1957 году – и о четвероногих кинозвездах.
В музее можно узнать историю известных собак / Фото Foof
Вторая в мире коллекция ошейников в итальянском музее собак / Фото Foof
Часть экспозиции посвящена собаке-работе Aibo / Фото Foof
Посетители также могут усыновить собак из местного питомника.
Стоит узнать Крупнейший в Украине центр гончарства: посетите уникальный музей, не выходя из дома
Посетители могут взять домой животное из питомника / Фото Foof
Поделиться новостью