В мире есть необычные музеи, посвященные лучшим друзьям людей. Туда можно прийти со своей собакой, или взять домой животное из питомника.

В музеях также представлены невероятные экспозиции, которые рассказывают о собаках, вошедших в мировую историю. Это идеальные места для любителей этих преданных людям животных.

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Музей сенбернаров, Швейцария

Источник: Вarryland

Среди необычных заведений Швейцарии особое место занимает музей собак породы сенбернар, которые стали настоящим символом страны. Они зарекомендовали себя как грамотные спасатели в горных условиях.



Сенбернар – национальная собака Швейцарии / Фото barryland

Музей был основан в 2006 году. Идея его создания возникла спонтанно. Бывшего банкира к ней подтолкнуло известие о том, что монахи Сен-Бернар вынуждены распродавать питомцев из-за нехватки средств на их содержание. Стоит отметить, что именно в усадьбе Сен-Бернар порода и была выведена, от чего и получила такое название.



Музей сенбернаров в Швейцарии / Фото barryland

По словам основателя музея, ему хотелось увековечить память об этих смелых и преданных собаках, в том числе и память известного пса-спасателя XIX века по кличке Барри.



Музей сенбернаров в Швейцарии основал бывший банкир / Фото barryland



Музей создали, чтобы увековечить память, в частности, пса-спасателя Барри / Фото barryland Музей создали, чтобы увековечить память, в частности, пса-спасателя Барри / Фото barryland



В этом музее хранится значительное количество документов, фотографий, свидетельств и артефактов, описывающих выведения породы и историю достижений.



Музей сенбернаров содержит много документов, подтверждающих историю достижений этих собак / Фото barryland



Эта порода была выведена в усадьбе Сен-Бернар / Фото barryland

Более того, при музее есть большой питомник, в котором живут сенбернары. Ежедневно их выпускают прогуливаться во дворе на радость посетителей и особенно детей.



В музее сенбернаров есть большой питомник / Фото barryland



Ежедневно собаки гуляют во дворе / Фото barryland



Дети охотно проводят время с собаками / Фото barryland

Музей собак Норт-Адамса, Массачусетс, США

Источник: Recorder и Сourant

Музей собак расположен в бывшем магазине красок и обоев и занимает 5 комнат.



Музей собак Норт-Адамса / Фото recorder

Основал его Дэвид Йорк после десятилетий владения собаками-спасателями. В музее экспонируются коллекционные артефакты, которые есть в собственности Йорка. Среди примерно 300 предметов есть ошейники для собак, некоторые из которых относятся к XVIII веку, картины, фотографии собак, садовые статуи, скульптуры, гобелены и многое другое.



В музее насчитывается примерно 300 предметов / Фото recorder



В музее экспонируются артефакты / Фото recorder



Ошейники для собак / Фото recorder

Этот музей необычен тем, что посетители могут прийти сюда со своими четвероногими любимцами. Они, как и люди, могут бродить по галерее и даже прикасаться к предметам на выставке.



В музей Норт-Адамса разрешен вход собакам / Фото recorder

А если хозяин хочет отдохнуть на одном из диванов в галерее, собака это может сделать вместе с ним.



Основатель музея собак Дэвид Йорк сидит с посетителем / Фото courant

Музей Foof в Мондрагоне, Италия

Источник: Foof

Первый в Европе музей, полностью посвященный собакам, открыт возле Казерты на юге Италии. Он оформлен в старом приюте для бездомных животных.



Музей собак в Италии / Фото Foof

В этом уникальном музее под названием Foof есть много произведений живописи, посвященных собакам.



В музее есть много произведений искусства, посвященных собакам / Фото Foof

Также посетители увидят окаменелости со следами собак, которые жили миллионы лет назад. В музее собрана вторая по величине в мире коллекция ошейников. Посетителям расскажут о героях собаках – например, о лае, который отправили в космос в 1957 году – и о четвероногих кинозвездах.



В музее можно узнать историю известных собак / Фото Foof



Вторая в мире коллекция ошейников в итальянском музее собак / Фото Foof



Часть экспозиции посвящена собаке-работе Aibo / Фото Foof

Посетители также могут усыновить собак из местного питомника.

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Посетители могут взять домой животное из питомника / Фото Foof