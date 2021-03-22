Женщина усыновила брошенную собаку, а та спасла ее: счастливая история
Истощенного питбультерьера нашли в заброшенной квартире. Собака весила всего 10 килограммов.
Источник:Boredpanda
Норма веса для взрослой самки питбультерьера составляет не менее 17 килограммов. Итак, эта девочка пережила страшный голод, когда хозяева оставили ее на произвол судьбы.
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Такой собаку нашли волонтеры / Фото instagram.com/rescuedpittie
Животное нашли в заброшенной квартире в Аризоне, США. Собака не могла даже стоять – такой изможденной она была.
Волонтер по имени Тара забрала собаку домой. Понадобилось 5 дней, чтобы пес смог самостоятельно стоять на собственных лапах.
Собака весила всего 10 килограммов / Фото instagram.com/rescuedpittie
Девочку назвали Данерис. В приемной семье здоровье животного начало понемногу улучшаться. Она ежедневно набирала почти полкилограмма. Сейчас Данерис весит 25 килограммов и чувствует себя замечательно.
Постепенно Данерис начала набирать вес / Фото instagram.com/rescuedpittie
Приемные хозяева повезли животное на встречу с потенциальной "мамой" в Колорадо. Женщина сразу влюбилась в собаку и решила забрать ее себе.
Сейчас Данерис полностью восстановилась после ужасов, которые произошли с ней. Собака любит ездить на машине и посещать разные места. Она уверена – все вокруг хотят ее погладить.
Данерис и ее хозяйка Жюстин / Фото instagram.com/rescuedpittie
Данерис смогла поддержать свою хозяйку в сложный период.
Она спасла меня. Понимаете, я только рассталась с мужем, который был алкоголиком и очень разрушительным. Я была разбита и боролась за жизнь. Данерис подарила мне целую новую жизнь, полную радости. Она спасенная спасительница, – рассказывает женщина.
Животное смогло утешить свою хозяйку в сложный период / Фото instagram.com/rescuedpittie
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Данерис имеет собственный инстаграм, где можно следить за жизнью спасенной собаки.
Больше фото спасенного питбультерьера смотрите здесь:
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