Истощенного питбультерьера нашли в заброшенной квартире. Собака весила всего 10 килограммов.

Норма веса для взрослой самки питбультерьера составляет не менее 17 килограммов. Итак, эта девочка пережила страшный голод, когда хозяева оставили ее на произвол судьбы.

К теме В Бразилии бездомный пес пришел в клинику просить о помощи: трогательная история



Такой собаку нашли волонтеры / Фото instagram.com/rescuedpittie

Животное нашли в заброшенной квартире в Аризоне, США. Собака не могла даже стоять – такой изможденной она была.

Волонтер по имени Тара забрала собаку домой. Понадобилось 5 дней, чтобы пес смог самостоятельно стоять на собственных лапах.



Собака весила всего 10 килограммов / Фото instagram.com/rescuedpittie

Девочку назвали Данерис. В приемной семье здоровье животного начало понемногу улучшаться. Она ежедневно набирала почти полкилограмма. Сейчас Данерис весит 25 килограммов и чувствует себя замечательно.



Постепенно Данерис начала набирать вес / Фото instagram.com/rescuedpittie

Приемные хозяева повезли животное на встречу с потенциальной "мамой" в Колорадо. Женщина сразу влюбилась в собаку и решила забрать ее себе.

Сейчас Данерис полностью восстановилась после ужасов, которые произошли с ней. Собака любит ездить на машине и посещать разные места. Она уверена – все вокруг хотят ее погладить.



Данерис и ее хозяйка Жюстин / Фото instagram.com/rescuedpittie

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina и узнайте больше о собаках здесь .

Данерис смогла поддержать свою хозяйку в сложный период.

Она спасла меня. Понимаете, я только рассталась с мужем, который был алкоголиком и очень разрушительным. Я была разбита и боролась за жизнь. Данерис подарила мне целую новую жизнь, полную радости. Она спасенная спасительница, – рассказывает женщина.



Животное смогло утешить свою хозяйку в сложный период / Фото instagram.com/rescuedpittie

Читайте Украли со двора: в США пес вернулся домой через 13 лет

Данерис имеет собственный инстаграм , где можно следить за жизнью спасенной собаки.