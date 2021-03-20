Собаку породы йоркширский терьер похитили со двора владельцев в 2008 году. Поиски собаки были напрасными, поэтому хозяевам пришлось смириться с потерей любимца.

Собаку по кличке Конор украл человек на красном пикапе. Это произошло 13 лет назад в Нэшвилле, штат Теннесси, США. Благодаря микрочипу и добрым людям собака сумела вернуться домой через невероятный промежуток времени.

Интересно Собака-лев: где живет самый красивый в мире тибетский мастиф

Владелица собаки Карен Фокс и ее сын-подросток преследовали вора на собственном авто. Однако так и не смогли его догнать. В течение нескольких месяцев женщина и ее сын ездили по окрестностям и искали собаку или следы красного пикапа. Однако, вероятно, собаку отвезли далеко. Через несколько месяцев семья потеряла надежду.

Конору тогда было около 3 лет. У семьи остались только воспоминания о собаке. Однако в марте 2021 Карен Фокс позвонили представители организации Metro Nashville Animal Control.

Йоркширского терьера заметила случайная женщина. Пес, который бродил возле ее дома, оказался Конором, похищенным 13 лет назад.

Это установили благодаря микрочипу, который был у собаки. Хозяева забрали старенького пса домой.