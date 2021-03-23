Стали друзями: у США цуценя отримало поцілунок від лося – відео
Мешканка Лавленду, що у штаті Колорадо, стала свідком незвичної картини. Її пес зацікавився лосями й навіть подружився з кількома із них.
Джерело:Reporter-Herald
Лорен Стерджес помітила чимало автомобілів, що зупинилися біля її подвір'я. Жінка подумала, що дорогу, ймовірно, переходять лосі. Вона захотіла подивитися на тварин.
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Лорен вирушила до огорожі, разом з нею пішов її пес – 5-місячне цуценя породи піренейський гірський собака на прізвисько Вінстон.
Коли жінка і її собака підійшли, вони побачили стадо з приблизно 50 диких лосів. Тварини щойно закінчили переходити дорогу.
Лось і Вінстон / Фото Reporter-Herald
Величні звірі не зацікавилися Лорен, а от песик сподобався лосям. Двоє з них підійшли до собаки й навіть лизнули її в ніс.
Власниця пса зуміла зняти на відео, як лось підходить до Вінстона і дарує йому поцілунок.
У мене були майже сльози, це було так красиво, – сказала Стерджес.
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Подивіться відео, на якому лось хоче потоваришувати з цуценям:
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