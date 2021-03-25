Обычно облизывание от собаки хозяева воспринимают как жест безусловной любви и доверия. Однако порой любимец хочет сказать нечто большее, чем "я тебя люблю".

Облизывание – это первое тактильное ощущение, которое щенок получает от мамы. В дальнейшем именно этим способом контакта собака начинает пользоваться, когда хочет сообщить о своих ощущениях.

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Почему собака облизывает хозяина

Показывает свою любовь

Очевидная причина, о которой думают все хозяева, – так собака выражает свою любовь, верность и доверие.

Если во время облизывания пес весело крутит хвостиком, лает или стонет, хочет запрыгнуть на руки – это действительно о выражении любви. Такие сцены можно увидеть, когда вы после недолгой разлуки возвращаетесь к собаке или приносите ей что-то вкусненькое.

Собаке одиноко

Если вы сосредоточены каким-то делом и не занимаетесь с собакой, она может внезапно подойти и облизать вас. Таким образом собака хочет обратить на себя внимание и попросить поиграть.



"Поиграй уже со мной, хватит там копаться" / Фото с Unsplash.com

Пес хочет есть

Облизывание, чтобы выпросить еду, – инстинкт, который присущей всей семье псовых (сюда же причисляют лис и енотов). Так голодные щенки лижут мать, которая недавно поела. Они намекают ей, что слышат запах пищи и тоже хотят угоститься.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Собака хочет помочь

Когда пес лижет открытые раны своего хозяина – это здорово умиляет. При ранении четвероногие облизывают сами себя, чтобы унять боль и продезинфицировать место поражения. Поэтому полагают, что это поможет и человеку.

Собака сообщает о чем-то важном

Иногда собака облизывает хозяина, на котором нет ран, но он лежит без сознания (даже если просто спит). Так собака может переживать, жив ли хозяин и может ли он реагировать на опасность.

В критических ситуациях, например при пожаре или утечке воды, хозяева могут неправильно трактовать такое поведение, думая, что собака хочет ласки или поесть. На самом деле собака сообщает: что-то случилось.

Ваш любимец боится

Некоторые собаки, испугавшись чего-то (звуков, вибрации, света) ищут защиты у своего хозяина. Собака может скулить, облизывать хозяина, проситься на руки. Так он сообщает: "Мне страшно, успокой меня".

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Собака реагирует на ваш запах. И приятный, и нет

Важнейшим из ощущений у собак является обоняние. Они очень тонко чувствуют изменения в "ароматической ауре" своего хозяина. Если были в кафе с плохой вытяжкой, спортзале, купили новые духи – собака при первом же контакте это уловит. И попытается вас "вымыть", если ей будет слишком необычно.



"О, у тебя новые духи?" / Фото с Unsplash.com

"Ты – мой": собака заявляет свои права

Облизывание лица может свидетельствовать о том, что пес метит свою территорию. Он показывает: это мой человек и другие не могут на него претендовать. Такое бывает в случаях при встрече с другими собаками.

Однако случается такое и в семьях, где есть несколько собак или дети. Тогда четвероногий может делать это из ревности.