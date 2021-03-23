Британский благотворительный фонд защиты природы издал инструкцию для владельцев собак, которая поможет определить, есть ли у любимца стресс. Некоторые из этих признаков хозяева часто воспринимают неправильно и списывают на странные прихоти четвероногого.

Занялись вопросом стресса собак в организации "Синий крест". Эксперты отметили: из-за пандемии, к сожалению, участились случаи, когда собаки ведут себя тревожно.

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Нетерпеливые хозяева воспринимают странное поведение любимца как прихоть. Поэтому увеличилось количество случаев, когда собак перепродают или отдают в приют.

Признаки стресса у собаки

Специалисты разделили признаки на две группы: более выраженные и менее выраженные.

Итак, ваша собака находится в стрессовом состоянии слабой или умеренной интенсивности, если она:

постоянно зевает;

страдает одышкой – даже когда в комнате не жарко, а собака не была физически активной;

постоянно ходит туда-сюда;

облизывает губы, когда не ест и не пьет;

опускает голову и прижимает уши;

часто поднимает лапы вверх.

Серьезные признаки стресса наблюдаются, когда:

собака страдает от диареи;

дрожит;

становится агрессивной;

у нее пропадает аппетит;

скрывается от хозяев.

Что делать, если собака переживает стресс

Ни один из этих признаков не должен восприниматься владельцами неправильно как странная прихоть личности. Британская благотворительная организация обеспокоена тем, что тысячи собак могут быть проданы, если хозяева не проявят терпение.

В серьезных случаях стресс может привести к нежелательному поведению любимца: агрессии и проблем со здоровьем.

Сначала нужно понять, что именно беспокоит животное. Это может быть внутренняя боль, новая деталь интерьера, новые люди, которые ранее не бывали в вашем доме и тому подобное.

Если самостоятельно понять, что именно "триггерит" вашу собаку, не выходит, следует обратиться к ветеринару.

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