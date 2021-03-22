Каждая собака должна уметь ходить на поводке. Хозяевам-новичкам кажется, что приучить щенка к поводку невозможно: малыш сопротивляется, кусается и наотрез отказывается ходить в этом страшном предмете. Прислушайтесь к советам ветеринаров и специалистов по поведению собак, чтобы сделать процесс успешным.

Даже если ваш любимец – комнатный пес, который не гуляет на улице регулярно, без поводка не обойтись. Вы все равно будете брать собаку на прогулки, в поездки, посещать ветеринара. Поэтому нужно с детства приучать к поводку собаку любой породы.

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Начните с ленточки или веревки



Сначала приучите малыша к ошейнику или шлейкие, а затем – к поводку / Фото Akc.org

Измерьте шею собаки, возьмите широкую ленту и завяжите ее на шее щенка. Лента или веревка должна прилегать достаточно плотно, чтобы пес ее не снял, но при этом не быть слишком тесной и не мешать собаке.

Пусть малыш походит с лентой. Развлеките его – поиграйте, покидайте мячик и тому подобное. Отвлекайте собаку от ленты – так малыш будет постепенно привыкать к тому, что у него на шее посторонний предмет.

Далее можно приучать щенка к шлейке, которая охватывает тело животного не только на шее, но и под грудью. Постепенно замените ленточку на настоящий ошейник.

Привязывайте поводок или веревку



Пусть щенок поймет, что на поводке можно играть и бегать за хозяином / Фото Dogtime

Когда малыш привыкнет к новому предмету на своем теле, начинайте привязывать настоящий поводок или мягкую веревку длиной 1,5 – 2 метра. Не тяните малыша, а лучше поощряйте идти на поводке с помощью лакомства. Можно сделать такое упражнение: привяжите поводок к себе и позвольте щенку бегать за вами. Так пес поймет, что поводок позволяет быть рядом с хозяином и весело проводить время.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Сначала тренируйте малыша ходить на поводке дома, а затем постепенно переходите к занятиям на улице.

Не ругайтесь на щенка



Все щенки тянут поводок, поэтому нужно не ругаться, а мягко учить правилам / Фото Pawsandreward

Помните, что все дети сначала тянут поводок. Они хотят двигаться в собственном темпе и нюхать все, что попадается на пути, говорить "привет" встречным собакам и тому подобное.

Не нужно ругать щенка и заставлять его прекратить тянуть с помощью грубой силы. Если собака слишком сильно тянет поводок, напомните ему о своем присутствии мягким рывком.

Ваш пес обязательно научится ходить рядом и с вами и не тянуть вас за собой – когда подрастет и пройдет курс дрессировки. Для щенков же главное – понять, что поводок не страшен и научиться надевать его и передвигаться на нем.

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Не используйте поводок для наказания



Пусть поводок ассоциируется только с игрой и приятными эмоциями / Фото Akc.org