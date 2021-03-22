Будь-який собака повинен вміти ходити на повідку. Власникам-новачкам здається, що привчити цуценя до повідка неможливо: малюк пручається, кусається та навідріз відмовляється ходити у цьому страшному предметі. Дослухайтеся порад ветеринарів та фахівців з поведінки собак, щоб зробити процес успішним.

Навіть якщо ваш улюбленець – кімнатний пес, який не гуляє на вулиці регулярно, без повідка не обійтися. Ви все одно братимете собаку на прогулянки, у поїздки, відвідуватимете ветеринара. Тому потрібно змалечку привчати до повідка собаку будь-якої породи.

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Почніть зі стрічки або мотузки



Спершу привчіть малюка до нашийника або шлейки, а потім – до повідка / Фото Akc.org

Виміряйте шию собаки, візьміть широку стрічку та зав'яжіть її на цуценяті. Стрічка або мотузка має прилягати достатньо щільно, щоб пес її не зняв, але водночас не бути надто тісною і не заважати собаці.

Нехай малюк походить зі стрічкою. Розважте його – пограйтеся, покидайте м'ячик тощо. Відвертайте увагу собаки від стрічки – так малюк буде поступово звикати до того, що у нього на шиї сторонній предмет.

Далі в такий спосіб можна привчати цуценя до шлейки, яка охоплює тіло тварини не тільки на шиї, а й під грудьми. Поступово замініть стрічку на справжній нашийник.

Прив'язуйте повідок або мотузку



Нехай цуценя зрозуміє, що на повідку можна гратися і бігати за господарем / Фото Dogtime

Коли малюк звикне до нового предмету на своєму тілі, починайте прив'язувати справжній повідок або м'яку мотузку довжиною 1,5 – 2 метри. Не тягніть малюка, а краще заохочуйте йти на повідку за допомогою ласощів. Можна зробити таку вправу: прив'яжіть повідок до себе і дозвольте цуценяті бігати за вами. Так пес зрозуміє, що повідок дає змогу бути поруч з господарем і весело проводити час.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Спершу тренуйте малюка ходити на повідку вдома, а потім поступово переходьте до занять на вулиці.

Не сваріться на цуценя



Усі цуценята тягнуть повідок, тому потрібно не сваритися, а м'яко навчати правил / Фото Pawsandreward

Пам'ятайте, що усі малюки спершу тягнуть повідок. Вони хочуть рухатися у власному темпі й нюхати усе, що трапляється на шляху, казати "привіт" зустрічним собакам тощо.

Не потрібно сваритися на цуценя й змушувати його перестати тягнути за допомогою грубої сили. Якщо пес надто сильно тягне повідок, нагадайте йому про свою присутність м'яким ривком.

Ваш пес обов'язково навчиться ходити поруч і з вами й не тягнути вас за собою – коли підросте й пройде курс дресирування. Для цуценят же головне – зрозуміти, що повідок нестрашний і навчитися одягати його й пересуватися на ньому.

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Не використовуйте повідок для покарань



Нехай повідок асоціюється тільки з грою та приємними емоціями / Фото Akc.org

Нехай нашийник і повідок асоціюються у собаки тільки з прогулянкою і приємними моментами. У жодному разі не можна бити цуценя повідком або погрожувати ним.