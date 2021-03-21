В мире существуют сотни пород собак, которые традиционно разделяют на мелкие, средние и крупные. Последние всегда привлекают внимание: одни ими восхищаются, а другие их боятся. Когда собаку определяют в качестве крупной, то учитываются разные параметры: развитая мускулатура, внушительная масса тела и высокий рост. Хотите узнать, какие самые большие породы собак в мире? Читайте нашу статью!

Плюсы и минусы крупных собак

Преимущества больших собак:

Добродушный характер. В своем большинстве такие питомцы очень нежные, терпеливые и преданные, несмотря на свои размеры.

Простота дрессировки. Собаки крупных пород весьма умные, поэтому обучаются быстро.

Многие такие породы изначально выводились для спасения, службы людям.

Нет нужды в большом гардеробе, как у декоративных собак, поскольку теплопотери у крупных питомцев меньше.

Это отличные грозные охранники территории или товарищи в походах (еще и рюкзак свой такой питомец может нести сам).

Это интересно Собака-лев: где живет самый красивый в мире тибетский мастиф

Недостатки больших собак:

Большие расходы на питание, поскольку крупным особям требуется гораздо больший объем еды, чем декоративным питомцам.

Небольшая продолжительность жизни, которая в среднем составляет около 10 лет.

Склонность к ортопедическим проблемам со здоровьем.

Необходимость постоянного выгула.

Тяжело или даже невозможно содержать в городских квартирах, так как они занимают много места и им попросту тесно.

Общество ассоциирует крупные породы собак с агрессией и опасностью.

Несмотря на все имеющиеся минусы, популярность больших собак довольна высокая. Многие люди предпочитают обзавестись добрым, верным четверолапым другом, который будет хорошим охранником территории.

Самые крупные породы

При составлении рейтинга учитывались данные среднего роста в холке и массы тела. В наш ТОП самых больших собак в мире вошли особи с весом не меньше 40 кг и не менее 60 см в высоту.

Тибетский мастифф

Тибетский мастифф / Фото Pexels

Эти собаки встречаются довольно редко, им удалось сохранить свой почти первоначальный облик благодаря Тибетскому нагорью, где выживали лишь крепкие и выносливые животные. Мощное пропорциональное телосложение и густая длинная шерсть (особенно на воротнике, напоминающем львиную гриву) – главные особенности мастиффов. Такие собаки хорошо переносят холод и жару, обладают прекрасными охранными качествами, ласковы с детьми. Рост в холке взрослого кобеля составляет от 66 см, суки – от 61 см, а их вес колеблется в пределах 55 – 80 кг.

Дирхаунд

Дирхаунд / Фото Pinimg

Это огромная длинноногая охотничья собака с жесткой шерстью. Дирхаунд – редкая и древняя порода, более известна, как шотландская оленья борзая. Такие собаки не смогут жить в квартире, им нужна не только большая дворовая территория, но и регулярные долгие тренировки. Также лучше не держать таких собак рядом с мелкими домашними животными, которых они могут воспринять в качестве добычи. Дирхаунды на открытом пространстве развивают скорость до 50 км/ч. Рост взрослого кобеля составляет 76 см, суки – 71 см, вес колеблется в пределах 36,5 – 45,5 кг.

Ирландский волкодав или ирландская борзая

Ирландский волкодав / Фото Petadvisor

Эта порода внешне схожа с дирхаундом, но у волкодава нет бороды. О силе и смелости этих собак ходят легенды, они являются самыми большими охотничьими собаками. Также ирландский волкодав считается одной из самых преданных собак. Это животное настолько доброе и доверчивое к людям и так сильно привязывается к хозяину, что разлука с ним может привести собаку как минимум к болезни. Добродушный характер волкодава позволяет легко контактировать с малышами. Собаки этой породы очень умны, хорошо различают интонацию человеческой речи, настроение и значение некоторых слов. Волкодавов легко дрессировать, по этой причине их с удовольствием снимают в кино ("Гордость и предубеждение", "Робин Гуд", "Безумный Макс-3"). Рост ирландской борзой колеблется в пределах 71 – 86 см, вес кобеля – 54,5 кг, а взрослой суки – от 40,5 кг. Но в действительности размеры волкодава часто превосходят указанные стандартом значения.

Вы проявляете любовь к своей собаке, заботясь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Комондор

Комондор / Фото gettyimages

Это крупный представитель овчарок, напоминающий на вид гигантскую болонку. Комондоры – прирожденные сторожа, их тяжело обнаружить среди стада овец, но нельзя перепутать с волком. Эти собаки довольно своенравные и независимые, настороженно относятся к чужакам, могут проявить агрессию при намеке на опасность. Поэтому важно хорошо контролировать поведение комондоров. Их главной особенностью считают прекрасную память. Собака этой породы способна узнать человека, с которым она когда-то контактировала, даже спустя несколько лет. Это одна из самых больших собак в мире, рост в холке кобелей составляет от 70 см и более. Длинная белая шерсть визуально лишь увеличивает размеры животного. При этом комондор весит гораздо меньше схожих по габаритам собак, всего 50 – 60 кг.

Леонбергер

Леонбергер / Фото Pinimg

Характер у этой собаки невозмутимый, спокойный и послушный. Леонбергеру не свойственны агрессия, стремление доминировать. Собака этой породы заботится о малышах, охраняя и оберегая их. Но мягкий характер никак не отражается на прекрасных сторожевых качествах собаки. Эта порода является идеальным сочетанием надежного четвероногого защитника и доброго ласкового друга. Особенность леонбергеров в их безразличии к громким звукам любого происхождения, даже без специальной подготовки они их не боятся. Также у этих собак врожденная устойчивая нервная система и молниеносная реакция. Высота кобеля в холке составляет до 80 см, а вес – 48 – 75 кг.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка​ / Фото Wikipedia

Внешне эта порода напоминает плюшевого медвежонка, но такая собака всегда защитит и хозяина, и его имущество. Для этой породы характерны: бесстрашие, проворность, агрессия к незнакомым людям и животным и отличные сторожевые навыки. Такую собаку желательно содержать в вольере, благодаря плотному подшерстку даже зимой эти особи не мерзнут. У кавказских овчарок обычно хороший слух и отличная интуиция, они бесстрашно могут сражаться с любым противником. Но важно заниматься их обучением человеку, которого собака признает лидером, поскольку в обычной жизни кавказцы часто бывают ленивыми и непослушными. Средний вес кавказских овчарок – 50 кг, а рост в зависимости от пола колеблется от 66 до 75 см.

Ньюфаундленд или собака-водолаз

Ньюфаундленд / Фото Petadvisor

Особенность этой породы ­– наличие перепонки между пальцами. С давних времен ньюфаундленды считались спасателями, которые могли вплавь преодолевать приличные расстояния. Внешне эти собаки напоминают медведя, они кажутся неуклюжими, но на самом деле проворны. Ньюфаундлендам присущ удивительно мягкий и послушный характер, готовность бросаться на помощь попавшему в беду человеку, даже не члену семьи. Собаки этой породы хорошо относятся и к другим домашним животным, и к детям, это прекрасная и терпеливая "нянька". В среднем рост ньюфаундлендов составляет 66 – 71 см, а вес порой превышает отметку в 70 кг.

Московская сторожевая

Московская сторожевая / Фото Рetsi

Это массивная собака с развитыми мускулами, охранными качествами, она неприхотлива к условиям содержания. Московская сторожевая обладает необычным характером, в котором смешаны противоположные черты. В кругу семьи эта собака проявляет доброту и ласку, с ней любят играть дети, но для чужих людей она опасна. Эти собаки требуют ответственного подхода, их упрямство сглаживается лишь упорными тренировками. Гулять с ними важно исключительно только при наличии поводка. Дело в том, что московская сторожевая собака вообще не лает при нападении – она сразу бросается защищать хозяина, свою территорию тоже охраняет молча. Для представителей этой породы минимальный рост в холке составляет 68 см для кобелей, для сук – 66 см, а вот верхних границ роста нет.

Сенбернар

Сенбернар / Фото gettyimages

Название этой породы произошло от монастыря св. Бернара в Альпах, где огромные псы помогали монахам спасать пострадавших от лавин. Сенбернары обладают исключительным обонянием, помогающим в поисках пропавших людей, и сильно развитой интуицией – могут предчувствовать скорый сход лавины. Это очень сообразительная порода собак с моментальной реакцией. Сенбернары нуждаются в семье, внимании, общении. Они обладают послушным, ласковым, не агрессивным характером, обожают детей, но в случае опасности для членов семьи могут сражаться наравне со львом. Сенбернары отлично поддаются дрессировке в домашних условиях. Они обладают ростом около 65 – 90 см и весом 70 – 80 кг, но часто некоторые особи могут весить и больше 100 кг.

Датский дог

Датский дог / Фото Unsplash

Эта порода – лидер рейтинга самых крупных собак в мире. Доги умны и послушны, дети обожают играть с ними. К тому же, это самая неприхотливая порода среди собак большого размера. Доги отлично поддаются дрессировке, но склонны к доминированию. Характерный признак породы – голова прямоугольной формы. Кобели в холке достигают роста от 76 см, а самки – от 72 см. Их вес колеблется в пределах 70 – 100 кг.

Читайте также Лучшие собаки 2020 года: видео, которое не оставляет равнодушным

Самую большую собаку в мире, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 и 2013 году, звали Зевс. Его рост составлял 111,8 см в холке, а рост в положении стоя на задних лапах был 2,2 м. Как вы догадались, это датский дог. Он опередил прошлого рекордсмена Гигантского Джорджа всего на 2 см (тоже датского дога). Зевс умер в возрасте 5 лет, пока ни одна собак не смогла побить его рекорд.

Изучив самые крупные породы собак, можно лишний раз убедиться, что внешность обманчива. Большинство пород только кажутся устрашающими, а на самом деле они ласковые, добрые и не любят одиночество. В то же время собаки, которые выглядят ленивыми и медлительными, в реальности оказываются проворными, несмотря на комплекцию. Но дрессировка крайне важна, иначе безответственный хозяин может получить непослушного и даже опасного гиганта.