Почати прибирати екскременти за своїм улюбленцем – справа честі для кожного, хто має вдома чотирилапого друга. Однак не всі господарі наважуються на це крок.

Якщо ви вже давно мрієте зробити прогулянки етичними та вберегти місто від "подарунків" свого хвостатого, почитайте наші поради. Вони допоможуть вам стати сміливішими й зробити перший непростий крок.

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Як почати прибирати



У деяких містах встановили спеціальні станції для прибирання / Фото Vgorode

Сьогодні на ринку є чимало засобів, що зроблять процес прибирання приємнішим. Це і красиві пакетики з бадьорими написами, і навіть спеціальні совочки для прибирання.

Також власникам пропонують придбати зручні пластикові контейнери для пакетів, які можна прикріпити на пояс або до повідка собаки.



Найкраще обирати паперові пакети зі картонними совками / Фото 4lapky

Найкраще обирати варіанти пакетів з біорозкладних матеріалів: кукурудзяного крохмалю, паперу тощо. Так ви зможете зберегти природу та екологію від зайвого пластику.

Але для того, щоб почати прибирати, не обов'язково купувати спеціальні засоби. Для цього ритуалу достатньо рішучості та звичайних пакетиків. Можна складати пакети-майки із супермаркету й використовувати їх повторно.

Щоб зробити процес приємнішим та простішим, покладіть до кишені також вологі серветки та одноразові рукавички. Однак в переважній кількості випадків вам буде достатньо тільки пакетика



Принцеса Мадлен, донька короля Швеції, прибирає за своїм собакою / Фото Misha Gulko

Де потрібно прибирати

Загальне правило – прибирайте там, де ви б самі не хотіли наступити на собачі екскременти. Вулиці, парки, двори, газони, клумби, ботанічні сади, й навіть собачі майданчики – усі ці місця мають бути чистими від слідів життєдіяльності вашого собаки.



Прибирати за собакою зовсім не складно / Фото Petstory

Залишити все, як є, можна в лісі, полі, за містом – у місцях, де немає людей і послід розкладеться природним шляхом.

Якщо вам здається, що екскременти в парках або на клумбах можна не прибирати, бо вони стануть добривом – це хибна думка. Послід собак є шкідливим для ґрунту та води – тим паче якщо в певному місці гуляє багато собак.

Користь прибирання

Якщо регулярно прибирати за своїми собаками:

у воду та ґрунт не будуть потрапляти шкідливі речовини,

ви вбережете інших людей і особливо дітей від наступання на неприємний сюрприз,

зовнішній вигляд міста стане кращим,

вам буде дуже приємно від своєї відповідальності.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Перегляньте відео, що надихнуть вас прибирати за своїм собакою:

Мешканці Львова показали, як прибирають за своїми улюбленцями:

Інструкція з прибирання: