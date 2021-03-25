Хозяева собак и кошек решили порадовать сеть новым интересным вызовом. Они целуют своих четвероногих любимцев в морду. А потом снимают видео, как животные радуются и начинают лизать лицо человека в ответ.

"Поцелуй своего любимца в голову и посмотри, что будет" – так называется новый челлендж, который распространяется в сети. Пользователи тиктока снимают забавные и трогательные видео со своими четвероногими.

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Этому коту понравился челлендж / Фото TikTok

Собаки и коты реагируют очень забавно: некоторые удивляются, другие сопротивляются, но большинство сразу начинает целовать своего хозяина или хозяйку в ответ.

Однако такой челлендж понравился не всем любимцам. Некоторые из них категорически против таких проявлений любви и всячески избегают поцелуев.



Кошка, которая просила, чтобы ее поцеловали еще раз / Фото TikTok

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К челленджу приобщились не только хозяева кошек и собак, но даже хозяйка шиншиллы. Правда, пушистая зверушка никак не отреагировала на такое проявление любви.



Шиншилле был безразличен челлендж / Фото TikTok

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