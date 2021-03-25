Кажется, что вашему коту уже неинтересна ни одна игрушка из магазина, а все приспособления для ухода вы уже имеете? Проверьте нашу подборку товаров из интернета, возможно, мы нашли то, о чем ваш четвероногий давно мечтал.

В списке мы собрали игрушки, товары для ухода, переноски, отдыха и даже пакет для мытья кота.

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Автоматический лазер

Если ваш кот любит, когда вы играетесь с ним лазерной указкой, стоит купить ему и автоматический лазер. Когда вы заняты или просто ушли из дома, этот прибор развлечет вашего кота.

Луч лазера можно настроить под разным углом. Игрушка умеет описывать круги различных диаметров. Заряжается он от USB или может автономно работать от батареек.



Автоматический лазер для кошек / Картинка с Aliexpress

Такой лазер можно настроить, чтобы он с определенной периодичностью включался и выключался в течение дня, когда вас долго не будет дома.

Стоит такой лазер ориентировочно 450 – 500 гривен.

Как работает автоматический лазер: смотрите видеообзор

Рыба для кота, которая сопротивляется

Следующая автоматическая игрушка, которая будет развлекать кота без вашего вмешательства – автоматическая рыбка, которая вибрирует и барахтается.

Внутри игрушки встроенный "моторчик", из-за которого рыбка будет дергаться. Когда кот захочет ее погрызть или покопать задними лапами – она будет барахтаться с еще большей силой.



Заряжается рыбка также через USB / Картинка с Aliexpress

Цена такой рыбки ориентировочно 300 гривен.

Домик-раковина

Каждый кот любит побыть наедине в укромном месте. Теплый домик, из которого можно немного выглядывать и наблюдать за ситуацией в доме – прекрасное место для кота.

Раковина может почти полностью закрываться, оставляя лишь маленькую щелку для кошачьей головы. Верхнюю часть можно полностью снять – тогда это будет обычной мягкой лежанкой.



Раковина для шпионажа за "домашними" / Картинка с Aliexpress

Стоит такая раковина примерно 320 гривен.

Рюкзак с иллюминатором

Скорее всего, вы видели похожий рюкзак в своей ленте в фейсбуке. Изобретение действительно очень милое и удобное. Кошка не будет нервничать в темной сумке, а понервничает в прозрачной. У нее есть дырочки для вентиляции и защитная сетка.



Прозрачные стенки рюкзака с эффектом панорамных окон / Картинка с Aliexpress

Мешок для купания

Если кот не терпит купания, царапается и грызет вас – можно попробовать искупать его в специальном мешке. Лапы будут заблокированы, но за зубами все же придется следить. Мешок весь в дырочках, сквозь которые и шампунь, и вода легко попадут на шерсть.

Мешок с тонким отверстием для кошачьей головы и застежкой-молнией / Картинка с Aliexpress

Цена мешка для купания всего 80 гривен.

Угловая чесалка

Замечали, как котик чешется об угол двери или мебель, как бы невзначай проходя? Можно совместить приятное с полезным и налепить на место специальную чесалку-щетку.

Угловая чесалка для кота / Картинки с Aliexpress

Иногда в этих приспособлениях производители делают специальные маленькие контейнеры для кошачьей мяты. Так любимец будет охотнее крутиться у этой чесалки. Стоимость такой уходовой безделушки – 80 гривен.

Многоуровневая игрушка с мячиками

Игрушка-башня с несколькими шарами – вариация бесконечной игры, в которой нет победителя. Шарик достать из башни невозможно, поэтому ваш хвостатик может изрядно натрудиться прежде чем это поймет. Шарики невесомые, как для настольного тенниса, и легко крутятся в желобах.

Трехуровневая башня с шариками / Картинки с Aliexpress

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.