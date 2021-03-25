Здається, що вашому коту вже нецікава жодна іграшка з магазину, а всі пристосування для догляду ви вже маєте? Перевірте нашу підбірку товарів з інтернету, можливо, ми знайшли те, про що ваш чотирилапий давно мріяв.

У списку ми зібрали іграшки, товари для догляду, перенесення, відпочинку і навіть пакет для миття кота.

Дізнайтеся Чому вони роблять кусь та сидять у коробках: 10 цікавих фактів про котів

Автоматичний лазер

Якщо ваш кіт полюбляє, коли ви бавитеся з ним лазерною указкою, варто купити йому і автоматичний лазер. Коли ви заклопотані або просто пішли з дому, цей прилад розважить вашого кота.

Промінь лазера можна налаштувати під різним кутом. Іграшка вміє описувати круги різних діаметрів. Заряджається він від USB або може автономно працювати від батарейок.



Автоматичний лазер для котів / Зображення з Aliexpress

Такий лазер можна налаштувати, аби він з певною періодичністю вмикався і вимикався протягом дня, коли вас довго не буде вдома.

Коштує такий лазер орієнтовно 450 – 500 гривень.

Як працює автоматичний лазер – дивіться відеоогляд

Риба для кота, яка пручається

Наступна автоматична іграшка, яка розважатиме кота без вашого втручання – автоматична рибка, яка вібрує і борсається.

Усередині іграшки вмонтований "моторчик", через який рибка буде смикатися. Коли кіт захоче її погризти чи покопати задніми лапами – вона буде борсатися з іще більшою силою.



Заряджається рибка також через USB / Зображення з Aliexpress

Ціна такої рибки орієнтовно 300 гривень.

Будиночок-мушля

Кожен кіт любить побути наодинці в потаємному місці. Теплий будиночок, з якого можна трохи визирати і підглядати за ситуацією в домі – чудове місце для кота.

Мушля може майже повністю закриватися, залишаючи лише маленьку щілинку для котячої голови. Верхню частину можна повністю зняти – тоді це буде звичайною м'якою лежанкою.



Мушля для шпигування за "домашніми" / Зображення з Aliexpress

Коштує така мушелька приблизно 320 гривень.

Наплічник з ілюмінатором

Скоріш за все, ви бачили схожий рюкзак у своїй стрічці в фейсбуці. Винахід справді дуже милий і зручний. Кішка не буде стресувати у темній сумці, а стресуватиме у прозорій. Вона має дірочки для вентиляції і захисну сітку.



Прозорі стінки рюкзака з ефектом панорамних вікон / Зображення з Aliexpress

Мішок для купання

Якщо кіт не терпить купання, дряпається і гризе вас – можна спробувати скупати його у спеціальному мішку. Лапи будуть заблоковані, але за зубами все ж доведеться стежити. Мішок має дірочки, через який і шампунь, і вода легко потраплять на шерсть.



Мішок має тонкий отвір для котячої голови і застібку-блискавку / Зображення з Aliexpress

Ціна мішка для купання усього 80 гривень.

Кутова чесачка

Помічали, як котик чухається об кут дверей чи меблі, ніби ненароком проходячи? Можна поєднати приємне з корисним і наліпити на те місце спеціальну чесачку-щітку.



Кутова чесалка для кота / Зображення з Aliexpress

Інколи у цих пристосуваннях виробники роблять спеціальні маленькі контейнери для котячої м'яти. Так улюбленець буде охочіше крутитися біля цієї чесачки. Вартість такої доглядової дрібнички – 80 гривень.

Багаторівнева іграшка з м'ячиками

Іграшка-вежа з декількома кульками – варіація нескінченної гри, в якій немає переможця. Кульку дістати з вежі неможливо, тому ваш хвостатик може неабияк натрудитися перш ніж це зрозуміє. Кульки невагомі, як для настільного тенісу, і легко крутяться у жолобах.



Трирівнева вежа з кульками / Зображення з Aliexpress

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.