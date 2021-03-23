Усі, хто має вдома кота або кішку, знають, що інколи ці тварини поводяться дуже дивно. Розповідаємо, чому улюбленці несподівано нападають на нас, залізають у пакети й коробки й навіть відкушують вуса своїм малюкам.

Коти – надзвичайно цікаві й самостійні створіння. Власники муркотунів знають, що іноді буває дуже складно пояснити їх дивну поведінку. Господарі часто не знають усіх "секретів" свого улюбленця. Отже, коти мають…

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Унікальний орган гігієни

Звісно, ним є язик кішки. На язику тварини є шипи гачкуватої форми, що дозволяють ефективно вилизувати шерсть. Вчені навіть вважають, що дослідження язиків кішок допоможе зробити людські гребінці ефективнішими.

Загадковий "кусь"



Якщо кіт кусається – йому набридла ваша увага / Фото Unsplash

Усі, хто гладив котів, знають, що ті несподівано можуть вкусити за руку. Котячою мовою це значить "досить". Щоб уникнути такої ситуації, порахуйте, скільки разів ви погладили кота перед тим, як він вкусив вас. Наступного разу дотримуйтеся цієї "норми".

Третє повіко

Кішки, окрім верхнього й нижнього повіка, мають також третє. Воно виглядає як плівка білого кольору й призначене для видалення сміття з ока. Також це повіко розподіляє слізну рідину на оці.

Кіт підіймає хвіст, коли його глядять

Нічого образливого у цьому немає: припіднімаючи хвіст та задню частину тіла, тварина демонструє свою позитивну реакцію на ласку.



Котам приємно, коли їх гладять / Фото Unsplash

Кішка може відкусити своїм кошенятам вуса

Ймовірно, вони роблять це ненавмисне, коли доглядають за малюками. Також існує версія, що кішки відкушують вуса кошенятам, щоб ті не йшли далеко від гнізда – без вус малюки не орієнтуються в просторі.

Стать кота можна визначити за тим, якою лапою він користується



Кішки частіше користуються правою лапою, а коти – лівою / Фото Unsplash

Спостерігайте, якою лапою кіт починає спускатися сходами або закопувати свої екскременти. Правою найчастіше користуються самки, а лівою – самці.

Любов до коробок

Картонні коробки дарують котам відчуття безпеки, знижують рівень стресу, а ще – мають хорошу теплоізоляцію.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.

Чому коти лягають на ваш одяг



Коти люблять ховатися, щоб почувати себе в безпеці / Фото Unsplash

Також вони полюбляють інші предмети прямокутної форми: клавіатуру комп'ютера, газети, рушники тощо. Фахівці стверджують, що такі звички – також бажання перебувати у маленькому, захищеному просторі.

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Триколірні кішки

Якщо ви бачите тварину білого кольору з рудими й чорними плямами – ймовірно, це самка. Коти чоловічої статі такого кольору з'являються надзвичайно рідко і є безплідними.