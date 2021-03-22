Інколи природа створює дивовижних звірів, що приваблюють увагу своєю незвичною зовнішністю. Такою стала й кішка Химера з Аргентини.

Ця красива кішка має оригінальне забарвлення. Її морда ніби поділена навпіл: одна половинка руда, а друга – чорна.

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Кішка має не тільки шерсть 2 кольорів, а й різні очі / Фото instagram.com/gataquimera

Очі тварини також різні. З рудого боку кішка має зелене око, а з чорного – яскраво-блакитне.

Таку зовнішність тварина може мати завдяки "роботі" генів. Ймовірно, організм кішки сформувався з використанням генів кількох запліднених клітин.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.



Фотографії Химери навіть здаються підробкою / Фото instagram.com/gataquimera

Тіло тварини також забарвлене у рудий та чорний кольори. Наприклад, грудна клітка теж візуально поділена навпіл: справа кішка чорна, а зліва – руда. На морді ж кольори розподілилися навпаки.

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Химера мешкає в люблячій родині разом з іншим котиком і має власний інстаграм.