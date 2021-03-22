Иногда природа создает удивительных зверей, которые привлекают внимание своей необычной внешностью. Такой стала и кошка Химера из Аргентины.

Эта красивая кошка имеет оригинальную расцветку. Ее морда будто разделена пополам: одна половинка рыжая, а вторая – черная.

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Кошка имеет не только шерсть 2 цветов, но и разные глаза / Фото instagram.com/gataquimera

Глаза животного тоже разные. С рыжей стороны кошка имеет зеленый глаз, а с черной – ярко-голубой.

Такую внешность животное может иметь благодаря "работе" генов. Вероятно, ор ганизм кошки сформировался с использованием генов нескольких оплодотворенных клеток.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.



Фотографии Химеры даже кажутся подделкой / Фото instagram.com/gataquimera

Тело животного также окрашено в рыжий и черный цвета. Например, грудная клетка тоже визуально поделена пополам: справа кошка черная, а слева – рыжая. На морде же цвета распределились наоборот.

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