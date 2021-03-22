Две кошки в теле одной: как выглядит редкое двуликое животное – фото
Иногда природа создает удивительных зверей, которые привлекают внимание своей необычной внешностью. Такой стала и кошка Химера из Аргентины.
Источник:инстаграм Quimera twofacedcat
Эта красивая кошка имеет оригинальную расцветку. Ее морда будто разделена пополам: одна половинка рыжая, а вторая – черная.
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Кошка имеет не только шерсть 2 цветов, но и разные глаза / Фото instagram.com/gataquimera
Глаза животного тоже разные. С рыжей стороны кошка имеет зеленый глаз, а с черной – ярко-голубой.
Такую внешность животное может иметь благодаря "работе" генов. Вероятно, организм кошки сформировался с использованием генов нескольких оплодотворенных клеток.
Фотографии Химеры даже кажутся подделкой / Фото instagram.com/gataquimera
Тело животного также окрашено в рыжий и черный цвета. Например, грудная клетка тоже визуально поделена пополам: справа кошка черная, а слева – рыжая. На морде же цвета распределились наоборот.
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Химера живет в любящей семье вместе с другим котиком и имеет собственный инстаграм.
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