Цены на домашних животных бывают разными. Многие владельцы берут кошек в приюте бесплатно – такие четвероногие дарят своим владельцам много любви. Есть и другие люди – для которых кошка является показателем статуса и материального достатка.

Кошки – одни из самых популярных домашних животных в мире. Специалисты ресурса FinancesOnline сообщают, что в США владельцы тратят на пушистых любимцев в среднем 1200 долларов в год.

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Дорогая кошка становится своеобразным способом инвестиции средств. Самые дорогие породы по цене могут сравниться с элитной квартирой в Киеве.

Выращивать редких кошек также непросто: они требуют специального питания и наилучшего ветеринарного ухода. Итак, какие породы кошек стали самыми дорогими в 2021 году по версии FinancesOnline.

Конечно, не все представители названных пород стоят такие заоблачные суммы. Однако цена на котенка популярных или, наоборот, редких пород, может достигать сотен тысяч долларов.

Самые дорогие породы кошек в 2021 году:

Ашера – 125000 долларов.

Саванна – 50000 долларов.

– Бенгальская кошка – 25000 долларов.

– Персидская кошка – 5500 долларов.

– Петербольд – 5000 долларов.

– Сфинкс – 3000 долларов.

– Скоттиш-фолд – 3000 долларов.

– Русская голубая – 3000 долларов.

– Американский керл – 1200 долларов.

– Американская жесткошерстная – 1200 долларов.

– Британская короткошерстная – до 1000 долларов.

– Мейн-кун – до 1000 долларов.

12. Мейн-кун



Мейн-куны вырастают очень большими / Фото Udivitelno

Эти кошки хорошо приспособлены к холодным погодным условиям. Они имеют крепкое телосложение и пушистую шерсть. Мейн-куны очень умные и являются прекрасными охотниками.

11. Британская короткошерстная кошка



Британских кошек любят во всем мире / Фото Kisa

Коты породы британская короткошерстная очень ласковые и общительные. Они легко находят общий язык с другими домашними животными и детьми. Эти коты немного неуклюжие и предназначены для проживания в квартире.

10. Американская жесткошерстная кошка



Этих кошек любят в Америке / Фото Murki

Эти кошки являются самыми популярными в США. Животные имеют хороший иммунитет, а еще они ласковые, игривые и добродушные. Американские жесткошерстные кошки очень умные, они любят играть с людьми и различными кошачьими игрушками.

9. Американский керл



Кошка породы американский керл / Фото Kot-pes

Характерной чертой этих кошек является шелковистая шубка, которую очень приятно гладить, а также "фирменные" загнутые уши.

Такие уши появились у кошек вследствие случайной мутации. Коты породы керл достаточно ласковые и умные, они любят общаться с людьми.

8. Русская голубая



Изящные коты с зелеными глазами / Фото Milota

Эти четвероногие привлекают своей внешностью: коты имеют блестящие зеленые глаза и серебристо-голубую шерсть. Русские голубые коты преданы своим хозяевам, любят общаться и довольно неприхотливы в уходе.

7. Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка)



Эта порода стала популярной из-за своей необычной внешности / Фото Myzoomag

Коты этой породы напоминают плюшевых мишек, чем привлекают внимание людей во всем мире. Фишкой породы стали уши, сложенные почти пополам. Такая особенность является результатом появления доминантного гена, который влияет на хрящи во всем теле. Из-за такого гена кошки не могут похвастаться крепким здоровьем.

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6. Сфинкс



Сфинксы очень общительны / Фото Eaomedia

Хотя сфинксы выглядят необычно, эта порода является достаточно сильной и выносливой. Порода происходит не из Египта, как думает многие, а из Канады.

Сфинксы – хорошие компаньоны. Коты и кошки этой породы игривые, дружелюбные и любят общение.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

5. Питербольд



Внешне петербольды похожи на сфинксов / Фото Wikipet

Элитная порода кошек, вторым названием которой является "петербургский сфинкс". Представители этой породы могут иметь различный шерстяной покров: некоторые совсем не имеют шерсти, другие же имеют пух, похожий на кожуру персика. Отдельные коты имеют бархатную шерсть, а некоторые даже покрытые густым и щетинистым покровом.

Кошки породы петербольд умные и ласковые, они любят сидеть на коленях и проводить время с хозяевами.

4. Персидская кошка



Из-за своей популярности персидские коты были признаны одними из самых дорогих / Фото Litbro

Эта порода является достаточно популярной. Ее отдельные представители могут стоить до 5500 долларов. Персидские кошки имеют длинную пушистую шерсть и характерное строение морды, благодаря которой их сложно спутать с другими породами. Эти коты игривые и общительные.

3. Бенгальская кошка



Бенгальские кошки имеют уникальную окраску / Фото wlcat

Представители этой породы имеют дикий и экзотический вид. У них характерный пятнистый окрас шерсти, которая к тому же является очень мягкой на ощупь.

Бенгальские кошки живые, умные и очень любознательны. Иногда они могут делать выходки, которые не понравятся владельцам – все в силу своей природной подвижности.

2. Саванна



Эти пушистики происходят от диких кошек / Фото prostozoo

Это гибрид дикой африканской саванной кошки и домашней персидской кошки. Вскоре после выведения порода стала популярной. Саванны очень преданные, а с незнакомцами ведут себя как собаки: начинают рычать и шипеть.

Саванны очень активны, поэтому требуют много внимания и даже выгула на улице.

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1. Ашера



Самая дорогая порода кошек в мире / Фото Pets2.me

Это очень редкая порода, поэтому котята могут стоить более 100 тысяч долларов. Например, компания из Лос-Анджелеса, которая разводит котов этой породы, продает всего 5 котят в год. Желающих приобрести элитное животное значительно больше.