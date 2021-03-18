Сердитые кошки: курьезные фото разъяренных животных
Если вы думали, что коты всегда милые и приятные создания – вы ошибались. Эти пушистые привереды любят делать людям "кусь", неожиданно атаковать и показывать свой характер.
Источник:Boredpanda
Иногда коты становятся полноправными хозяевами в доме и сердятся, когда что-то идет не по правилам. Смотрите эту курьезную подборку кошек, которые сильно разозлились.
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Каждый носок принадлежит этой кошке
Когда утром хозяин одевается, кошка пытается вернуть носки себе / Фото Boredpanda
Никаких фото
Котенок по кличке Салем не хочет, чтобы его фотографировали / Фото Boredpanda
С креслом придется расстаться
Кот ни за что не отдаст это удобное место для сна / Фото
Зачем фотографировать?
Несчастному коту не дают страдать в одиночестве / Фото
Только не это
Кошка явно недовольна проявлением любви своего владельца / Фото
Обида на мордочке
Эта кошка недовольна, что ее грязные лапы помыли / Фото
Опасность везде
Чьи-то пятки могут неожиданно пострадать / Фото
Сел на рабочий стол
И сердится, что хозяин работает / Фото
Любит кричать
Этот кот преимущественно ругает людей из окна / Фото
Кошка отдыхает
А выражение мордочки свидетельствует о том, что лучше ее не трогать / Фото
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Когда в комнату вошла собака
Эти кошки не любят неожиданных гостей / Фото
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