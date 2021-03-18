Если вы думали, что коты всегда милые и приятные создания – вы ошибались. Эти пушистые привереды любят делать людям "кусь", неожиданно атаковать и показывать свой характер.

Иногда коты становятся полноправными хозяевами в доме и сердятся, когда что-то идет не по правилам. Смотрите эту курьезную подборку кошек, которые сильно разозлились.

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Каждый носок принадлежит этой кошке



Когда утром хозяин одевается, кошка пытается вернуть носки себе / Фото Boredpanda

Никаких фото



Котенок по кличке Салем не хочет, чтобы его фотографировали / Фото Boredpanda

С креслом придется расстаться



Кот ни за что не отдаст это удобное место для сна / Фото

Зачем фотографировать?



Несчастному коту не дают страдать в одиночестве / Фото

Только не это



Кошка явно недовольна проявлением любви своего владельца / Фото

Обида на мордочке



Эта кошка недовольна, что ее грязные лапы помыли / Фото

Опасность везде



Чьи-то пятки могут неожиданно пострадать / Фото

Сел на рабочий стол



И сердится, что хозяин работает / Фото

Любит кричать



Этот кот преимущественно ругает людей из окна / Фото

Кошка отдыхает



А выражение мордочки свидетельствует о том, что лучше ее не трогать / Фото

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