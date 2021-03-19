Ціни на домашніх тварин бувають різними. Чимало власників беруть кішок у притулку безкоштовно – такі чотирилапі дарують своїм власникам багато любові. Є й інші люди – для них кішка є показником статусу та матеріальних статків.

Кішки – одні з найпопулярніших домашніх тварин у світі. Фахівці ресурсу FinancesOnline повідомляють, що у США власники витрачають на пухнастих улюбленців в середньому 1200 доларів на рік.

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Дорога кішка стає своєрідним способом інвестиції коштів. Найдорожчі породи за ціною можуть зрівнятися з елітною квартирою у Києві.

Вирощувати рідкісних котів також непросто: вони потребують спеціального харчування та найкращого ветеринарного догляду. Отже, які породи кішок стали найдорожчими у 2021 році за версією FinancesOnline.

Звісно, не усі представники названих порід коштують такі захмарні суми. Однак ціна на кошеня популярних або, навпаки, рідкісних порід, може сягати сотень тисяч доларів.

Найдорожчі породи кішок у 2021 році:

Ашера – 125 000 доларів.

Саванна – 50 000 доларів.

Бенгальська кішка – 25 000 доларів.

Персидська кішка – 5500 доларів.

Пітерболд – 5000 доларів.

Сфінкс – 3000 доларів.

Скоттиш-фолд – 3000 доларів.

Російська блакитна – 3000 доларів.

Американський керл – 1200 доларів.

Американська жорсткошерста – 1200 доларів.

Британська короткошерста – до 1000 доларів.

Мейн-кун – до 1000 доларів.

12. Мейн-кун



Мейн-куни виростають дуже великими / Фото Udivitelno

Ці кішки добре пристосовані до холодних погодних умов. Вони мають міцну статуру та пухнасту шерсть. Мейн-куни дуже розумні та є чудовими мисливцями.

11. Британська короткошерста кішка



Британських котів полюбляють в усьому світі / Фото Kisa

Коти породи британська короткошерста дуже ласкаві й товариські. Вони легко знаходять спільну мову з іншими домашніми тваринами й дітьми. Ці коти трохи незграбні й призначені для проживання у квартирі.

10. Американська жорсткошерста кішка



Цих кішок полюбляють в Америці / Фото Murki

Ці коти є найпопулярнішими в США. Тварини мають хороший імунітет, а ще вони ласкаві, грайливі та добродушні. Американські жорсткошерсті кішки дуже розумні, вони полюбляють гратися з людьми та різними котячими забавками.

9. Американський керл



Кішка породи американський керл / Фото Kot-pes

Характерною рисою цих кішок є шовковиста шубка, яку дуже приємно гладити, а також "фірмові" загнуті вуха.

Такі вуха з'явилися у кішок внаслідок випадкової мутації. Коти породи керл досить ласкаві й розумні, вони полюбляють спілкуватися з людьми.

8. Російська блакитна



Витончені коти із зеленими очима / Фото Milota

Ці чотирилапі приваблюють своєю зовнішністю: коти мають блискучі зелені очі та сріблясто-блакитну шерсть. Російські блакитні коти віддані своїм хазяям, полюблять спілкуватися й досить невибагливі у догляді.

7. Скоттиш фолд (шотландська висловуха кішка)



Ця порода стала популярною через свою незвичну зовнішність / Фото Myzoomag

Коти цієї породи нагадують плюшевих ведмедиків, чим приваблюють увагу людей у всьому світі. Фішкою породи стали вуха, що складені майже навпіл. Така особливість є результатом появи домінантного гену, який впливає на хрящі в усьому тілі. Через такий ген кішки не можуть похвалитися міцним здоров'ям.

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6. Сфінкс



Сфінкси дуже товариські / Фото Eaomedia

Хоча сфінкси виглядають незвично, ця порода є досить міцною та витривалою. Порода походить не з Єгипту, як думає чимало людей, а з Канади.

Сфінкси – хороші компаньйони. Коти й кішки цієї породи грайливі, товариські та полюбляють спілкування.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

5. Пітербольд



Зовні пітербольди схожі на сфінксів / Фото Wikipet

Елітна порода котів, другою назвою якої є “петербурзький сфінкс”. Представники цієї породи можуть мати різний шерстяний покрив: деякі зовсім не мають шерсті, інші ж мають пух, схожий на шкірку персика. Окремі коти мають оксамитову шерсть, а деякі навіть вкриті густим і щетинистим покривом.

Кішки породи пітербольд розумні й ласкаві, вони полюбляють сидіти на колінах та проводити час з господарями.

4. Персидська кішка



Через свою популярність персидські коти були визнані одними з найдорожчих / Фото Litbro

Ця порода є досить популярною. Її окремі представники можуть коштувати до 5500 доларів. Персидські кішки мають довгу пухнасту шерсть та характерну будову морди, завдяки якій їх складно сплутати з іншими породами. Ці коти грайливі та товариські.

3. Бенгальська кішка



Бенгальські коти мають унікальне забарвлення / Фото wlcat

Представники цієї породи мають дикий та екзотичний вигляд. У них характерне плямисте забарвлення шерсті, яка до того ж є дуже м'якою на дотик.

Бенгальські коти жваві, розумні й дуже допитливі. Іноді вони можуть робити витівки, які не сподобаються власникам – усе через свою природну непосидючість.

2. Саванна



Ці пухнастики походять від диких кішок / Фото prostozoo

Це гібрид дикої африканської саванної кішки та домашньої персидської кішки. Незабаром після виведення порода стала популярною. Саванни дуже віддані, а з незнайомцями поводяться, як собаки: починають гарчати та шипіти.

Саванни надзвичайно активні, тому потребують багато уваги й навіть вигулу на вулиці.

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1. Ашера



Найдорожча порода кішок у світі / Фото Pets2.me

Це надзвичайно рідкісна порода, саме тому кошенята можуть коштувати понад 100 тисяч доларів. Наприклад, компанія з Лос-Анджелеса, яка розводить котів цієї породи, продає усього 5 кошенят на рік. Охочих придбати елітну тварину є значно більше.

Ашера є гібридом азіатського леопардового кота, домашньої кішки та африканського сервала. Ці коти віддані, сміливі й дуже розумні. Зараз ашера є найціннішою породою кішок у світі.