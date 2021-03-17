Ви точно помічали, як ваша кішка перестає їсти, коли дістається до дна своєї миски, хоча їжа в ній все ще є. Або коли коти витягають корм зі своєї миски і їдять прямо з підлоги. Чому вони це роблять?

Виявляється, все це стається через їхні вуса. Ці маленькі волоски – це "розумні" біологічні датчики на обличчі кота. Саме вони можуть стати причиною незрозумілої для нас поведінки котів.

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Навіщо киці вусики

Хоча зовні вони здаються короткими, насправді вуса у кота довші. Їхня довжина приблизно дорівнює ширині тварини. Вони мають на кінцях так звані пропріорецептори , які інформують тварину про навколишній світ. Кожен вус, як датчик , перетворює механічну інформацію про оточення кота в електричні сигнали, які потім потрапляють у їх мозок.

, які інформують тварину про навколишній світ. , перетворює механічну інформацію про оточення кота в електричні сигнали, які потім потрапляють у їх мозок. Це допомагає тварині зрозуміти розмір отвору, куди він хоче залізти. Якщо його вуса не торкаються сторін, кіт знає, що місця достатньо для того, щоб пройти. Саме тому ці пухнасті створіння не бояться потрапити всередину дійсно крихітних коробочок або баночок.

для того, щоб пройти. Саме тому ці пухнасті створіння або баночок. Також за допомогою вусів коти можуть відчувати зміну повітряних потоків під час полювання, що дає їм конкурентну перевагу як хижаку.



Чому коти не їдять з миски, навіть якщо дуже голодні / Фото pexels

Чому кішка відмовляється їсти, коли в мисці ще є корм

Найчастіше причиною того, що здорова кішка відмовляється їсти з миски, в якій є їжа, є втомлені вуса. Як вже згадувалося, на кінчиках вусиків є сенсорні рецептори, які реагують на положення та рух. Вони настільки чутливі, що коти можуть втомлюватися від багаторазового контакту, зокрема, з посудом.

Ось чому коти зазвичай їдять з середини миски, а коли їжа там закінчується і видніється дно, вони просто перестають їсти. Тварина розуміє, що корм з боків миски може зашкодити їй або спричинити стрес.

Це також пояснює, чому справді голодна кішка може витягати їжу зі своєї миски й споживати її з підлоги – бо так вуса не контактують з тарою.



Кішки часто їдять з підлоги / Фото ScienceABC

Інші причини відмови від їжі

Варто зазначити, що втома вусів – не єдина причина, чому кішки час від часу відмовляються їсти. Існує кілька інших факторів, таких як медичні захворювання, стрес, психологічні проблеми та недавні щеплення. Якщо ви помітили таке у вашої улюблениці, краще звернутися до ветеринара.

Кішка також може не їсти, якщо вона перебуває у незнайомому чи новому середовищі. Ось чому варто нагодувати тварину перед подорожжю. До того ж поїздка може викликати у котів нудоту та подальшу відмову від їжі.