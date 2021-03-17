Вы точно замечали, как ваша кошка перестает есть, когда добирается до дна своей миски, хотя пища в ней все еще есть. Или когда коты извлекают корм из своей миски и едят прямо с пола. Почему они это делают?

Оказывается, все это происходит из-за их усов. Эти маленькие волоски – это "умные" биологические датчики на лице кота. Именно они могут стать причиной непонятного для нас поведения кошек.

Интересно Как определить пол котенка: 5 эффективных методов узнать – кот или кошка

Зачем кошки усики

Хотя внешне они кажутся короткими, на самом деле усы у кота длиннее. Их длина примерно равна ширине животного. Они имеют на концах так называемые проприорецепторы , которые информируют животное об окружающем мире. Каждый ус, как датчик, преобразовывает механическую информацию об окружении кота в электрические сигналы, которые затем попадают в их мозг.

, которые информируют животное об окружающем мире. преобразовывает механическую информацию об окружении кота в электрические сигналы, которые затем попадают в их мозг. Это помогает животному понять размер отверстия, куда он хочет залезть. Если усы не касаются сторон, кот знает, что места достаточно для того, чтобы пройти. Именно поэтому эти пушистые создания не боятся попасть внутрь действительно крошечных коробочек или баночек.

для того, чтобы пройти. Именно поэтому эти пушистые создания или баночек. Также с помощью усов кошки могут чувствовать смену воздушных потоков во время охоты, что дает им конкурентное преимущество как хищнику.



Почему коты не едят из миски, даже если очень голодны / Фото pexels

Почему кошка отказывается есть, когда в миске еще есть корм

Чаще всего причиной того, что здоровая кошка отказывается есть из миски, в которой есть пища, есть уставшие усы. Как уже упоминалось, на кончиках усиков есть сенсорные рецепторы, которые реагируют на положение и движение. Они настолько чувствительны, что кошки могут уставать от многократного контакта, в частности, с посудой.

Вот почему коты обычно едят со середины блюда, когда еда там заканчивается и виднеется дно, они просто перестают есть. Животное понимает, что корм по бокам миски может навредить ей или вызвать стресс.

Это также объясняет, почему действительно голодная кошка может извлекать пищу из своей миски и потреблять ее с пола – потому что так усы не контактируют с тарой.



Кошки часто едят с пола / Фото ScienceABC

Другие причины отказа от пищи

Стоит отметить, что усталость усов – не единственная причина, почему кошки время от времени отказываются есть. Существует несколько других факторов, таких как медицинские заболевания, стресс, психологические проблемы и недавние прививки. Если вы заметили такое у вашей любимицы, лучше обратиться к ветеринару.

Кошка также может не есть, если она находится в незнакомой или новой среде. Вот почему стоит накормить животное перед путешествием. К тому же поездка может вызвать у кошек тошноту и последующий отказ от еды.