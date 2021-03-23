Все, кто держит дома кота или кошку, знают, что иногда эти животные ведут себя очень странно. Рассказываем, почему любимцы неожиданно нападают на нас, залезают в пакеты и коробки, и даже откусывают усы своим малышам.

Коты – очень интересные и самостоятельные создания. Владельцы мурчащих животных знают, что иногда бывает очень сложно объяснить их странное поведение. Хозяева часто не знают всех "секретов" своего любимца. Итак, коты имеют...

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Уникальный орган гигиены

Конечно, им является язык кошки. На языке животного есть шипы крючковатой формы, позволяющие эффективно вылизывать шерсть. Ученые даже считают , что исследование языков кошек поможет сделать человеческие расчески более эффективными.

Загадочный "кусь"



Если кот кусается – ему надоело ваше внимание / Фото Unsplash

Все, кто гладил кошек, знают, что те неожиданно могут укусить за руку. На к ошачьем языке это значит "достаточно". Чтобы избежать такой ситуации, посчитайте, сколько раз вы погладили кота перед тем, как он укусил вас. В следующий раз придерживайтесь этой "нормы".

Третье веко

Кошки, кроме верхнего и нижнего века, имеют также третье. Оно выглядит как пленка белого цвета и предназначено для удаления мусора из глаза. Также это веко распределяет слезную жидкость в глазу.

Кот поднимает хвост, когда его глядят

Ничего оскорбительного в этом нет: приподнимая хвост и заднюю часть тела, животное демонстрирует свою положительную реакцию на ласку.



Котам приятно, когда их гладят / Фото Unsplash

Кошка может откусить своим котятам усы

Вероятно, они делают это неумышленно, когда ухаживают за малышами. Также существует версия, что кошки откусывают усы котятам, чтобы те не уходили далеко от гнезда – без усов малыши не ориентируются в пространстве.

Пол кота можно определить по тому, какой лапой он пользуется



Кошки чаще пользуются правой лапой, а коты – левой / Фото Unsplash

Наблюдайте, какой лапой кот начинает спускаться по лестнице или закапывать свои экскременты. Правой чаще пользуются самки, а левой – самцы.

Любовь к коробкам

Картонные коробки дарят котам ощущение безопасности, снижают уровень стресса, а еще – имеют хорошую теплоизоляцию.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

Почему коты ложатся на одежду



Коты любят прятаться, чтобы чувствовать себя в безопасности / Фото Unsplash

Также они любят другие предметы прямоугольной формы: клавиатуру компьютера, газеты, полотенца и так далее. Специалисты утверждают, что такие привычки – также желание находиться в маленьком, защищенном пространстве.

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