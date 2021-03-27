Конечно, все собаки любят бегать. Но существуют породы, выведенные для бега на длинные дистанции. Именно на них лучше обратить свое внимание тем, кто хочет бегать марафоны со своим любимцем.

Тем, кто хочет разделять свои тренировки с собакой, нужно обратить свое внимание на породы, которые с радостью будут бегать с вами хоть целый день. Но помните, что любую собаку сначала нужно приучить к бегу рядом с хозяином. Сделать это можно с помощью дрессировки и специальных тренировок.

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Веймаранер



Веймананеры – охотничьи собаки / Фото Pinterest

Эти грациозные собаки подходят для длинных и спокойных пробежек, а также для быстрого бега и активных загородных прогулок. Веймаранеры имеют развитые мышцы, что делает их прекрасными бегунами. Собаки этой породы нуждаются в немалых физических нагрузках, поэтому лучше не заводить их тем, кто не сможет такие нагрузки дать.

Курцхар (немецкий пойтер)



Курцхар с радостью составит вам компанию на пробежке / Фото Hvost.news

Строение тела этой породы похоже на веймаранера, поэтому курцхар тоже с радостью будет бегать с вами, особенно за городом, по полям и лесам.

Курцхары – быстрые и выносливые бегуны, способные выдержать любую пробежку.

Борзая



Для борзых лучше бегать на короткие дистанции / Фото Lapkins

Борзые созданы для бега. Они с радостью разделят с вами короткую дистанцию ​​и точно будут бежать быстрее вас. Но борзые не очень любят длинные забеги на выносливость, поэтому не заставляйте их преодолевать слишком большие расстояния.

Питбуль



Питбультерьер может составить компанию для бегунов / Фото Litbro

Эти собаки-компаньоны с радостью будут бежать рядом с хозяином. Их нужно научить не тянуть поводок во время прогулки, но в целом пробежка с питбультерьером станет для вас приятной. Эти собаки не станут бегать марафоны, но легкая пробежка в парке – это то, что надо.

Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер



Лабрадоры – выносливые собаки, у которых много энергии / Фото Lapkins

В этих популярных собак немало энергии. Поэтому они смогут бежать за вами сколько угодно долго. К тому же лабрадоры склонны к набору лишнего веса, поэтому физические нагрузки пойдут им на пользу.

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Далматин



Далматины любят бегать / Фото Allaboutdogs

Далматины любят физические нагрузки и способны бежать долго и размеренно. Смело берите их на пробежки и прогулки за городом – там они смогут выплеснуть свою энергию.

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Бигль



Бигль имеет много энергии, которую сможет потратить во время бега / Фото Lapkins