Звісно, усі собаки полюбляють бігати. Але існують породи, виведені для бігу на довгі дистанції. Саме на них найкраще звернути свою увагу тим, хто хоче бігати марафони зі своїм улюбленцем.

Тим, хто хоче розділяти свої тренування з собакою, потрібно звернути свою увагу на породи, які з радістю бігатимуть з вами хоч цілий день. Але пам'ятайте, що будь-яку собаку спершу потрібно привчити до бігу поруч з хазяїном. Зробити це можна за допомогою дресирування та спеціальних тренувань.

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Веймаранер



Веймананери – мисливські собаки / Фото Pinterest

Ці граціозні собаки підходять для довгих і розмірених пробіжок, а також для швидкого бігу та активних заміських прогулянок. Веймаранери мають розвинені м'язи, що робить їх чудовими бігунами. Собаки цієї породи потребують чимало фізичних навантажень, тому краще не заводити їх тим, хто не зможе такі навантаження дати.

Курцхар (німецький пойтер)



Курцхар з радістю складе вам компанію на пробіжці / Фото Hvost.news

Структура тіла цієї породи схожа на веймаранера, тому курцхари теж з радістю бігатимуть з вами, особливо за містом, полями та лісами.

Курцхари – швидкі та витривалі бігуни, здатні витримати будь-яку пробіжку.

Хорт



Для хортів краще бігати на короткі дистанції / Фото Lapkins

Хорти створені для бігу. Вони з радістю поділять з вами коротку дистанцію і точно бігтимуть швидше за вас. Але хорти не надто полюбляють довгі забіги на витривалість, тому не змушуйте їх долати надто великі відстані.

Пітбуль



Пітбультер'єр може скласти компанію для бігунів / Фото Litbro

Ці собаки-компаньйони з радістю бігтимуть поруч з хазяїном. Їх потрібно навчити не тягнути повідок під час прогулянки, але загалом пробіжка з пітбультер'єром стане для вас приємною. Ці собаки не стануть бігати марафони, але легка пробіжка в парку – це те, що треба.

Лабрадор-ретривер та золотистий ретривер



Лабрадори – витривалі собаки, у яких багато енергії / Фото Lapkins

У цих популярних собак є чимало енергії. Тому вони зможуть бігти за вами скільки завгодно довго. До того ж лабрадори схильні до набору зайвої ваги, тому фізичні навантаження підуть їм на користь.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та дізнайтеся більше про собак тут.

Далматин



Далматини полюбляють бігати / Фото Allaboutdogs

Далматини полюбляють фізичні навантаження і здатні бігти довго й розмірено. Сміливо беріть їх на пробіжки й прогулянки за містом – там вони зможуть виплеснути свою енергію.

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Бігль



Бігль має багато енергії, яку зможе витратити під час бігу / Фото Lapkins

Біглі – мисливські собаки, яких часто тримають в умовах квартири. Біг для них може стати чудовим способом провести час і витратити енергію. Біглі більш схильні до коротких дистанцій та швидкого бігу, аніж до марафонів.