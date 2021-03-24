Адресник – вещь, которая должна быть у каждого владельца собаки. Железное правило – как только в доме появилась собака, вместе с поводком и ошейником ей нужно заказать адресник.

Многие владельцы собак никогда не задумываются о том, что их животному нужен адресник. И рискуют потерять своего четвероногого навсегда, если тот потеряется или убежит.

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Адресник – это небольшой жетон, который прикрепляется к ошейнику собаки. На нем сообщают номер телефона хозяина или другие контакты, с помощью которых люди, которые нашли животное, смогут вернуть его домой.



Когда в доме появляется щенок, ему нужно заказать адресник / Фото Bestdog

Кому нужен адресник

собакам, которых регулярно спускают с поводка для активной прогулки,

собакам, которые гуляют на поводке, ведь и они могут убежать,

охотничьим и служебным собакам, которые легко могут потеряться во время охоты или выполнения обязанностей,

комнатным животным, которые могут выбежать на улицу или в подъезд и потеряться,

и даже кошкам, особенно тем, которые гуляют на улице.

Итак, каждый ответственный владелец позаботится о том, чтобы у его животного был адресник.

Как правильно одеть адресник животному



Хорошо, если собака носит адресник всегда / Фото Woofworkshop

Большинство владельцев цепляют адресник на ошейник собаки. Но в этом есть определенная опасность:

Если животное потеряется, ошейник с адресником у него могут украсть. Если животное убежит, вытянув голову из ошейника (такие случаи – не редкость – 24 канал), то адресник просто останется у вас в руках и от него не будет никакой пользы. Если животное выбежит из квартиры, где пребывает без ошейника, то и адресник останется дома.

Поэтому опытные владельцы собак советуют цеплять адресник не на ошейник, а на специальную прочную веревку, которая будет всегда на шее животного и останется там, даже если любимец потеряет ошейник.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Какие бывают адресники

Адресники с гравировкой



Среди жетонов выбирайте небольшие варианты, которые не будут мешать собаке двигаться / Фото Asusfone

Самый простой, классический вариант адресника. Их изготавливают на заказ и указывают там телефон хозяев. Домашний адрес на жетоне указывать нежелательно – им могут воспользоваться злоумышленники.

Преимущества: любой человек может прочитать телефон на адреснике и немедленно позвонить хозяину.

Недостатки: для того, чтобы рассмотреть номер телефона, к животному нужно подойти очень близко, а часто даже взять его за ошейник. В случае с агрессивными или пугливыми животными это становится невозможным. К тому же люди, которые боятся собак, также вряд ли смогут разглядеть адресник и прочитать номер.

Адресник с QR-кодом



Прохожие могут отсканировать адресник с QR-кодом / Фото Pollypets

Современный вариант, который тоже изготавливается под заказ. В QR-код зашифровывают ваши контактные данные.

Преимущества: не нужно подходить близко к собаке, чтобы считать код – достаточно навести на нее камеру телефона. Это смогут сделать даже люди, которые боятся собак.

Недостатки: многие не знают, что такое QR-код и не имеют телефона с соответствующим приложением. Поэтому они могут просто проигнорировать адресник на собаке.

Адресник-капсула



Адресник-капсулу можно приобрести в зоомагазине / Фото Bonapart

Небольшая металлическая капсула крепится на ошейник. В нее кладут листочек с номером телефона.

Преимущества: такие адресники достаточно дешевы, их не нужно изготавливать на заказ.

Недостатки: большинство людей не знает, что это адресник, поэтому не воспользуется им. Для того, чтобы увидеть номер телефона, собаку нужно поймать, а еще нижняя часть капсулы может раскрутиться и потеряться вместе с бумажкой.

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