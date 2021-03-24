Адресник для собак: что это и почему без него не обойтись
Адресник – вещь, которая должна быть у каждого владельца собаки. Железное правило – как только в доме появилась собака, вместе с поводком и ошейником ей нужно заказать адресник.
Источник:24 канал
Многие владельцы собак никогда не задумываются о том, что их животному нужен адресник. И рискуют потерять своего четвероногого навсегда, если тот потеряется или убежит.
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Адресник– это небольшой жетон, который прикрепляется к ошейнику собаки. На нем сообщают номер телефона хозяина или другие контакты, с помощью которых люди, которые нашли животное, смогут вернуть его домой.
Когда в доме появляется щенок, ему нужно заказать адресник / Фото Bestdog
Кому нужен адресник
- собакам, которых регулярно спускают с поводка для активной прогулки,
- собакам, которые гуляют на поводке, ведь и они могут убежать,
- охотничьим и служебным собакам, которые легко могут потеряться во время охоты или выполнения обязанностей,
- комнатным животным, которые могут выбежать на улицу или в подъезд и потеряться,
- и даже кошкам, особенно тем, которые гуляют на улице.
Итак, каждый ответственный владелец позаботится о том, чтобы у его животного был адресник.
Как правильно одеть адресник животному
Хорошо, если собака носит адресник всегда / Фото Woofworkshop
Большинство владельцев цепляют адресник на ошейник собаки. Но в этом есть определенная опасность:
- Если животное потеряется, ошейник с адресником у него могут украсть.
- Если животное убежит, вытянув голову из ошейника (такие случаи – не редкость – 24 канал), то адресник просто останется у вас в руках и от него не будет никакой пользы.
- Если животное выбежит из квартиры, где пребывает без ошейника, то и адресник останется дома.
Поэтому опытные владельцы собак советуют цеплять адресник не на ошейник, а на специальную прочную веревку, которая будет всегда на шее животного и останется там, даже если любимец потеряет ошейник.
Какие бывают адресники
Адресники с гравировкой
Среди жетонов выбирайте небольшие варианты, которые не будут мешать собаке двигаться / Фото Asusfone
Самый простой, классический вариант адресника. Их изготавливают на заказ и указывают там телефон хозяев. Домашний адрес на жетоне указывать нежелательно – им могут воспользоваться злоумышленники.
Преимущества: любой человек может прочитать телефон на адреснике и немедленно позвонить хозяину.
Недостатки: для того, чтобы рассмотреть номер телефона, к животному нужно подойти очень близко, а часто даже взять его за ошейник. В случае с агрессивными или пугливыми животными это становится невозможным. К тому же люди, которые боятся собак, также вряд ли смогут разглядеть адресник и прочитать номер.
Адресник с QR-кодом
Прохожие могут отсканировать адресник с QR-кодом / Фото Pollypets
Современный вариант, который тоже изготавливается под заказ. В QR-код зашифровывают ваши контактные данные.
Преимущества: не нужно подходить близко к собаке, чтобы считать код – достаточно навести на нее камеру телефона. Это смогут сделать даже люди, которые боятся собак.
Недостатки: многие не знают, что такое QR-код и не имеют телефона с соответствующим приложением. Поэтому они могут просто проигнорировать адресник на собаке.
Адресник-капсула
Адресник-капсулу можно приобрести в зоомагазине / Фото Bonapart
Небольшая металлическая капсула крепится на ошейник. В нее кладут листочек с номером телефона.
Преимущества: такие адресники достаточно дешевы, их не нужно изготавливать на заказ.
Недостатки: большинство людей не знает, что это адресник, поэтому не воспользуется им. Для того, чтобы увидеть номер телефона, собаку нужно поймать, а еще нижняя часть капсулы может раскрутиться и потеряться вместе с бумажкой.
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Даже если ваш любимец очень спокойный, воспитанный и уравновешенный – дайте ему шанс вернуться домой в случае чрезвычайной ситуации. Даже воспитанная собака может убежать в результате травмы, аварии, стресса, испуга от взрывов, выстрелов или фейерверков и тому подобное. Поэтому адресник обязательно должен быть у каждой собаки.
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