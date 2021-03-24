Адресник – річ, яка повинна бути у кожного власника собаки. Залізне правило – щойно в домі з'явився собака, разом з повідком і нашийником їй потрібно замовити адресник.

Чимало власників собак ніколи не задумуються про те, що їх улюбленцям потрібен адресник. І ризикують втратити свого чотирилапого назавжди, якщо той загубиться або втече.

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Адресник – це невеликий жетон, що прикріплюється до нашийника собаки. На ньому повідомляють номер телефону хазяїна або інші контакти, за допомогою яких люди, які знайшли тварину, зможуть повернути її додому.



Коли в домі з'являється цуценя, йому потрібно замовити адресник / Фото Bestdog

Кому потрібен адресник

собакам, яких регулярно спускають з повідка для активної прогулянки,

собакам, які гуляють на повідку, адже вони теж можуть втекти,

мисливським та службовим собакам, які легко можуть загубитися під час полювання або виконання обов'язків,

кімнатним тваринам, які можуть вибігти на вулицю чи у під'їзд і загубитися,

і навіть кішкам, особливо тим, які гуляють на вулиці.

Отже, кожен відповідальний власник подбає про те, щоб у його тварини був адресник.

Як правильно одягнути адресник тварині



Добре, якщо собака носить адресник завжди / Фото Woofworkshop

Більшість власників чіпляють адресник на нашийник собаки. Але у цьому є певна небезпека:

Якщо тварина загубиться, нашийник з адресником у неї можуть вкрасти. Якщо тварина втече, діставши голову з нашийника (такі випадки – не рідкість – 24 канал), то адресник просто залишиться у вас в руках і від нього не буде жодної користі. Якщо тварина вибіжить з квартири, де перебуває без нашийника, то й адресник залишиться вдома.

Тож досвідчені власники собак радять чіпляти адресник не на нашийник, а на спеціальну міцну мотузку, яка буде завжди на шиї тварини й залишиться там, навіть якщо улюбленець втратить нашийник.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Які бувають адресники

Адресники з гравіюванням



Серед жетонів обирайте невеликі варіанти, що не будуть заважати собаці рухатися / Фото Asusfone

Найпростіший, класичний варіант адресника. Їх виготовляють на замовлення і вказують там телефон господарів. Домашню адресу на жетоні вказувати небажано – нею можуть скористатися зловмисники.

Переваги: будь-яка людина може прочитати телефон на адреснику і негайно зателефонувати хазяїну.

Недоліки: для того, щоб роздивитися номер телефону, до тварини потрібно підійти дуже близько, а часто навіть взяти її за нашийник. У випадку з агресивними або лякливими тваринами це стає неможливим. До того ж люди, які бояться собак, також навряд чи зможуть розгледіти адресник і прочитати номер.

Адресник з QR-кодом



Перехожі можуть відсканувати адресник з QR-кодом / Фото Pollypets

Сучасний варіант, який теж виготовляється на замовлення. У QR-код зашифровують ваші контактні дані.

Переваги: не потрібно підходити близько до собаки, щоб зчитати код – достатньо навести на неї камеру телефона. Це зможуть зробити навіть люди, які бояться собак.

Недоліки: чимало людей не знають, що таке QR-код і не мають телефону з відповідним додатком. Тому вони можуть просто проігнорувати адресник на собаці.

Адресник-капсула



Адресник-капсулу можна придбати в зоомагазині / Фото Bonapart

Невелика металева капсула кріпиться на нашийник. У неї кладуть папірець з номером телефону.

Переваги: такі адресники досить дешеві, їх не потрібно виготовляти на замовлення.

Недоліки: більшість людей не знає, що це адресник, тому не скористається ним. Для того, щоб побачити номер телефону, собаку потрібно упіймати, а ще нижня частина капсули може розкрутитися й загубитися разом із папірцем.

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Навіть якщо ваш улюбленець надзвичайно спокійний, вихований та врівноважений – дайте йому шанс повернутися додому у разі надзвичайної ситуації. Навіть вихований собака може втекти внаслідок травми, аварії, стресу, переляку від вибухів, пострілів або феєрверків тощо. Тому адресник обов'язково повинен бути у кожного собаки.