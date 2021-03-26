Мурчание – неотъемлемая черта всех домашних кошек. Одни мурчат как тракторы на весь дом, а другие делают это почти бесшумно. Так они проявляют свою нежность, благодарность хозяину за ласку, тепло, еду. Но что еще несет в себе это мурчание, и как кошки вообще производят такой звук?

Что такое мурчание? Как оно проявляется?

Мурчание – наиболее узнаваемый признак удовлетворения кошки. Такой звук животные из семейства кошачьих издают почти каждый раз, когда их чешут, гладят или кормят. Так что это, просто своеобразный ответ на ласку?

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На самом деле все гораздо сложнее и досконально этот вопрос еще не изучен. Но уже доподлинно известно, что мурчание не всегда связано с положительными эмоциями у котов. Эти животные издают подобные звуки и в случае стрессовых состояний, и во время восстановительных периодов после травм. Поэтому довольно важно понимать, почему мурчит кот.

Под мурчанием подразумевается процесс, во время которого образуются ритмичные горловые звуки, прерывающиеся мышцами гортани и диафрагмой. Они не прекращаются со вдохом или с выдохом. Показатели звуковой частоты соответствуют диапазону 25 – 150 Герц, конкретный показатель зависит от определенной ситуации.

Каким органом мурчат кошки

Мурчание создают мышцы внутри гортани кошки между основанием черепа и основанием языка – тонко связанные подъязычные косточки. Когда они двигаются, то расширяют и сжимают голосовую щель (часть гортани, которая окружает голосовые связки). В итоге воздух вибрирует каждый раз, когда кошка вдыхает и выдыхает.

Почему кошки мурчат

Десятилетиями считалось, что мурлыканье – это такая форма коммуникации. В начале 2000 годов возникла гипотеза, что оно может иметь и другую цель. Работы Элизабет фон Моггенталер, Карен Оверол и других привели к пониманию того, что мурлыканье также имеет признаки успокоения и исцеления. Звуковые колебания в его процессе способствуют заживлению и повышению плотности костной ткани.

Обычно котята начинают мурчать уже в возрасте двух дней после рождения. Этот звук также помогает их матерям найти свое потомство, когда приходит время кормления. Мамы-кошки мурлычут в процессе кормления и вылизывания своего потомства, подбадривая и успокаивая его.



Через два дня после рождения котенка уже может мурлыкать / Картинка с Unsplash

Нередко поведение из кошачьего детства остается и у некоторых взрослых кошек, которые мурлычут перед едой (своеобразная попытка убедить человека, что пришло время поесть), а некоторые продолжают мурчать и в процессе кормления. Интересно, что во время выпрашивания еды звук мурлыканья несколько видоизменяется, становясь более высокочастотным и чуть напоминая звук "мяу" или плач брошенных котят/крик детского недовольства. Люди чувствительны к плачу ребенка, поэтому подсознательно реагируют на подобный звук в мурчании.

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Есть кошки, которые громко мурлыкают во время осторожного исследования новой территории. Также эти любимцы могут мурчать после того, как их напугали, т. е. после стрессовых случаев (например, после преследования собакой).

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У ученых до сих пор мало понимания того, как коты мурлычут друг с другом в дикой природе. Но очевидно, что они делают это, когда вылизывают друг друга. Возможно, это значит что-то вроде "я хочу это", "давайте делиться ресурсами" и т. д. Также мурчанием они показывают друг другу отсутствие агрессии и дружелюбность. Если на животное нападает другой кот, то жертва вполне может ответить мурлыканьем в знак незащищенности.

В любом случае исследования еще продолжаются. Пока установлены такие важные моменты:

Преимущественно диапазон мурчания составляет 25 – 50 Герц. Если у животного перелом костей, то оно будет издавать именно такие звуки. Указанные частоты хорошо влияют на заживление переломов и восстановление костной ткани. Вибрация с частотой около 120 Герц положительно воздействует на восстановление сухожилий. Показатели звука в диапазоне 18 – 35 Герц кошки издают, если получили ушиб, который стал результатом ограничения подвижности. Такое мурчание хорошо сказывается на восстановлении подвижности суставов. Мурлыканье в диапазоне 50 – 150 Герц помогает облегчить болевые ощущения. Показатели терапевтических частот, которые способствуют восстановлению мышц, составляют от 2 до 100 Герц. На частоте 100 Герц мурчат кошки с наличием хронического обструктивного заболевания легких.



Мурлыканье может нести прямую пользу здоровью человека / Картинка с Unsplash

Возможно, кошки адаптировали свое нормальное поведение, тратя значительную часть дня на отдых. В итоге развилось мурлыканье, как энергоэффективный способ сохранить кости и ткани в хорошем состоянии.

Конечно, коты часто мурчат и ради коммуникации с человеком, чтобы проявить свое довольство, чувство благодарности. Они издают такие звуки, когда их ласкают, угощают вкусным лакомством или во время возвращения хозяина домой.

Чем мурчание кошки полезно для человека

Учеными доказано, что мурчание кошек благотворно воздействует на человеческое здоровье. Питомцы помогают своей звуковой терапией:

восстановить костную ткань человеческого организма;

умиротворить и успокоить людей во время стресса и при наличии нервных расстройств;

улучшить мозговое кровообращение и уменьшить риск возникновения инсульта;

снизить показатели давления, нормализовать пульс;

уменьшить риски возникновения болезней сердца.

Процесс, когда кошка мурчит, одновременно перебирая лапками и выпуская коготочки, сравнивают с иглоукалыванием.

Интересный факт: у владельцев котов продолжительность жизни больше по сравнению с людьми, не имеющих домашних животных.

Если ребенок растет рядом с кошкой, тогда он меньше подвержен риску появления астмы. Дело в том, что когда малыши до 3 лет постоянно общаются с животными, это помогает сформировать иммунитет к болезням дыхательных путей, в том числе к астме. Поскольку в слюне и шерсти кошек присутствуют аллергены, при регулярном воздействии они помогают сформировать устойчивость к заболеванию.

Кто еще кроме кошек умеет мурлыкать

Если вы думаете, что мурлыкать умеют только домашние кошки, то вы очень ошибаетесь. На самом деле, этот талант присущ многим представителям семейства кошачьих (рыси, лесные коты и пр.) и некоторым представителям виверровых (обыкновенные и тигровые генетты).

Дикие кошки в природе мурчат, как и ваш домашний кот. Отличаются только частота, продолжительность и амплитуда мурчания. К примеру, частота мурлыканья гепарда составляет примерно 20 – 140 Герц.