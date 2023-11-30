Румунські ведмедики на трасі у Карпатах зачарували мережу: де їх побачили

29 листопада у різних пабліках в соціальних мережах ширилося відео, на якому зафіксовано, як кілька бурих ведмедів вибігли прямо на автодорогу. Припускали, що тварини вийшли на трасу на Закарпатті.

Трохи згодом повідомлялося, що ведмедів помітили не на Закарпатті, а ще пізніше запевняли – відео знято на трасі у напрямку населеного пункту Східниця (Львівська область). Втім, як виявилося, цей цікавий інцидент трапився взагалі не в Україні.

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Ведмеді вибігли на трасу

Автори відео, рухаючись на автомобілі, зафіксували двох бурих, які вибігли на проїжджу частину. Один з них розгулював посеред дороги, а інший сидів на узбіччі.

Виявилося, що це взагалі не Україна. Але ведмедики класні,

– заявили в одному з телеграм-каналів.

Наскільки відомо, дивовижну картину як клишоногі вийшли на засніжену трасу, мали можливість спостерігати жителі Румунії.

У Карпатах туристка натрапила на величезного ведмедя

Під час самотнього походу в Карпатах альпіністка зі Львова Антоніна Черній натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Зустріч зі звіром Тоня зняла на камеру, й поділилася з користувачами отриманими кадрами.

Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди. За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.

Ведмедів помічали в різних областях України: