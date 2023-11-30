Трохи згодом повідомлялося, що ведмедів помітили не на Закарпатті, а ще пізніше запевняли – відео знято на трасі у напрямку населеного пункту Східниця (Львівська область). Втім, як виявилося, цей цікавий інцидент трапився взагалі не в Україні.

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Ведмеді вибігли на трасу

Автори відео, рухаючись на автомобілі, зафіксували двох бурих, які вибігли на проїжджу частину. Один з них розгулював посеред дороги, а інший сидів на узбіччі.

Виявилося, що це взагалі не Україна. Але ведмедики класні,

– заявили в одному з телеграм-каналів.

Наскільки відомо, дивовижну картину як клишоногі вийшли на засніжену трасу, мали можливість спостерігати жителі Румунії.

У Карпатах туристка натрапила на величезного ведмедя

Під час самотнього походу в Карпатах альпіністка зі Львова Антоніна Черній натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Зустріч зі звіром Тоня зняла на камеру, й поділилася з користувачами отриманими кадрами.

Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди. За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.

Ведмедів помічали в різних областях України: