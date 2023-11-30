Трохи згодом повідомлялося, що ведмедів помітили не на Закарпатті, а ще пізніше запевняли – відео знято на трасі у напрямку населеного пункту Східниця (Львівська область). Втім, як виявилося, цей цікавий інцидент трапився взагалі не в Україні.
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Ведмеді вибігли на трасу
Автори відео, рухаючись на автомобілі, зафіксували двох бурих, які вибігли на проїжджу частину. Один з них розгулював посеред дороги, а інший сидів на узбіччі.
Виявилося, що це взагалі не Україна. Але ведмедики класні,
– заявили в одному з телеграм-каналів.
Наскільки відомо, дивовижну картину як клишоногі вийшли на засніжену трасу, мали можливість спостерігати жителі Румунії.
У Карпатах туристка натрапила на величезного ведмедя
Під час самотнього походу в Карпатах альпіністка зі Львова Антоніна Черній натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Зустріч зі звіром Тоня зняла на камеру, й поділилася з користувачами отриманими кадрами.
Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди. За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.
Ведмедів помічали в різних областях України:
- Ще у червні на Чернігівщині за допомогою фотопастки зафіксували ведмедя.
- На початку серпня у сільській місцевості Дрогобицького району, біля Трускавця, помітили бурого ведмедя. Лісники припускали, що звіра випустили із незаконного вольєра або він прийшов з Бескидів.
- А 28 вересня, жителі села Селисько, що приблизно за 13 кілометрів від Львова, також повідомили про незваного гостя – ведмедя.
- Нещодавно, у жовтні, в Івано-Франківській області з лісу вийшов ведмідь і жорстоко напав на коня. Інцидент трапився в урочищі Плоска Солотвинської громади.