Чуть позже сообщалось, что медведей заметили не в Закарпатье, а еще позже уверяли – видео снято на трассе в направлении населенного пункта Сходница (Львовская область). Впрочем, как оказалось, этот интересный инцидент произошел вообще не в Украине.

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Медведи выбежали на трассу

Авторы видео, двигаясь на автомобиле, зафиксировали двух бурых, выбежавших на проезжую часть. Один из них разгуливал посреди дороги, а другой сидел на обочине.

Оказалось, что это вообще не Украина. Но мишки классные,

– заявили в одном из телеграм-каналов.

Насколько известно, удивительную картину как косолапые вышли на заснеженную трассу, имели возможность наблюдать жители Румынии.

В Карпатах туристка наткнулась на огромного медведя

Во время одинокого похода в Карпатах альпинистка из Львова Антонина Черний наткнулась на "огромного, как танк" медведя. Встречу со зверем Тоня сняла на камеру и поделилась с пользователями полученными кадрами.

Неожиданная встреча произошла, когда Антонина поднималась на гору Высокая вблизи Осмолоди. По ее словам, животное было "огромное, как танк" и находилось от него всего в 150 – 200 метрах. Но альпинистка не испугалась, достала телефон и сняла встречу.

Медведей замечали в разных областях Украины: