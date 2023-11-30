Чуть позже сообщалось, что медведей заметили не в Закарпатье, а еще позже уверяли – видео снято на трассе в направлении населенного пункта Сходница (Львовская область). Впрочем, как оказалось, этот интересный инцидент произошел вообще не в Украине.
Смотрите также Женщина даже ревела: туристка сняла на видео ужасную встречу с матерью-медведицей и медвежатами
Медведи выбежали на трассу
Авторы видео, двигаясь на автомобиле, зафиксировали двух бурых, выбежавших на проезжую часть. Один из них разгуливал посреди дороги, а другой сидел на обочине.
Оказалось, что это вообще не Украина. Но мишки классные,
– заявили в одном из телеграм-каналов.
Насколько известно, удивительную картину как косолапые вышли на заснеженную трассу, имели возможность наблюдать жители Румынии.
В Карпатах туристка наткнулась на огромного медведя
Во время одинокого похода в Карпатах альпинистка из Львова Антонина Черний наткнулась на "огромного, как танк" медведя. Встречу со зверем Тоня сняла на камеру и поделилась с пользователями полученными кадрами.
Неожиданная встреча произошла, когда Антонина поднималась на гору Высокая вблизи Осмолоди. По ее словам, животное было "огромное, как танк" и находилось от него всего в 150 – 200 метрах. Но альпинистка не испугалась, достала телефон и сняла встречу.
Медведей замечали в разных областях Украины:
- Еще в июне на Черниговщине с помощью фотоловушки зафиксировали медведя.
- В начале августа в сельской местности Дрогобычского района, возле Трускавца, заметили бурого медведя. Лесники предполагали, что зверя выпустили из незаконного вольера или он пришел из Бескидов.
- А 28 сентября, жители села Селиско, что примерно в 13 километрах от Львова, также сообщили о незваном госте – медведе.
- Недавно, в октябре, в Ивано-Франковской области из леса вышел медведь и жестоко напал на коня. Инцидент произошел в урочище Плоска Солотвинской общины.