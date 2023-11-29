Так, во время пробежки по тропинке в Сьерра-Мадре (Калифорния, США) Лора Голд сильно испугалась, когда увидела мать-медведицу и ее двух медвежат. Женщина даже ревела, пытаясь отогнать животных.

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Туристка показала ужасную встречу с медведями

Бегунка встретилась сразу с тремя медведями – матерью и ее детенышами.

Звери не просто обратили внимание на женщину, они еще и начали ее преследовать. Несмотря на отсутствие немедленной агрессии, животные непрерывно преследовали ее, что побудило женщину предпринять отчаянные меры, чтобы отразиться.

В отчаянии Лаура прибегла к крикам и даже попыталась имитировать свирепый рев, пытаясь отогнать животных.

Женщина встретилась с матерью-медведицей и двумя медвежатами: смотрите видео

Женщине наконец удалось оторваться от своих преследователей. Со всем тем, ей до сих пор жутко, когда она вспоминает ужасный опыт, который можно описать только как тревожный "урок естествознания".

Медвежонок испугал парня пока тот снимал его маму и братьев

Отправляясь на велосипедную прогулку, мужчина, по имени Моррис, вышел из дома и заметил кое-что интересное. Недалеко от его двора гуляла медведица с двумя детьми, но случившееся с ним через секунду предсказать было просто невозможно.

Как оказалось, медвежат было не двое, а трое. Просто последний детеныш немного отставал. Так что пока Моррис был увлечен съемкой, оно украдкой подошло сзади и коснулось его ноги. Во время "столкновения" медведь и парень, испугавшись, разошлись в разные стороны.

Медведи в зоопарке станцевали китайский танец

Посетитель китайского зоопарка исполнил традиционный танец "Цветочное рукопожатие". Сразу 3 черных медведя спонтанно поднялись на задние лапы и присоединились к танцу.

Одно из животных безупречно исполнило танец, а другие два медведя предстали перед трудностями. Со всем тем, туристы были в восторге от действий зверей. Видео сразу завирусилось в сети.