Так, під час пробіжки стежкою в Сьєрра-Мадре (Каліфорнія, США) Лора Голд сильно злякалася, коли побачила матір-ведмедицю та її двох ведмежат. Жінка навіть ревіла, намагаючись відігнати тварин.

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Туристка показала жахливу зустріч з ведмедями

Бігунка зустрілася одразу з трьома ведмедями – матір'ю та її дитинчатами.

Звірі не просто звернули на жінку увагу, вони ще й почали її переслідувати. Попри відсутність негайної агресії, тварини безупинно переслідували її, що спонукало жінку вдатися до відчайдушних заходів, аби відбитися.

У відчаї Лаура вдалася до криків і навіть спробувала імітувати лютий рев, намагаючись відігнати тварин.

Жінка зустрілася з матір'ю-ведмедицею і двома ведмежатами: дивіться відео

Жінці врешті-решт вдалося відірватися від своїх переслідувачів. З усім тим, їй досі моторошно, коли вона згадує жахливий досвід, який можна описати лише як тривожний "урок природознавства".

Ведмежа налякало хлопця поки той знімав його маму та братів

Вирушаючи на велосипедну прогулянку, чоловік, на ім'я Морріс, вийшов з дому і помітив дещо цікаве. Неподалік його двору гуляла ведмедиця з двома дітьми, але те, що трапилося з ним через секунду, передбачити було просто неможливо.

Як виявилося, ведмежат було не двоє, а троє. Просто останнє дитинча трохи відставало. Тож поки Морріс був захоплений зйомкою, воно крадькома підійшло ззаду і торкнулося його ноги. Під час "зіткнення" ведмідь та хлопець, злякавшись, розійшлися у різні сторони.

Ведмеді в зоопарку станцювали китайський танець

Відвідувач китайського зоопарку виконав традиційний танець "Квіткове рукостискання". Одразу 3 чорні ведмеді спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю.

Одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій звірів. Відео одразу завірусилося у мережі.