Так, нещодавно панда, на ім'я Цін Юнь, привернула широку увагу та розсмішила людей. Чарівна панда, яка живе у відомому розпліднику в Шеньсі, Китай, підкорила серця багатьох.

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Панда навчилася скочуватися з трав'янистого пагорба

У тварини завжди знайдеться час для ігор. Одне з розважальних дозвіль панди – радісно кататися на животі вниз із зеленого пагорба, порослого травою.

Дивлячись на те, як симпатичне звірятко зісковзує донизу, можна посміхнутися і трохи позаздрити такій безтурботності. Кожен із нас, бувши дитиною, хоча б раз у житті зісковзував з гірки донизу, шалено радіючи.

Кумедна панда безтурботно скочується вниз з пагорба: дивіться відео

Панди можуть зникнути з лиця землі

Вчені кажуть, що гігантські панди в неволі схильні до затримки часових поясів, коли їхні внутрішні годинники не синхронізуються з навколишнім середовищем. Якщо цю умову залишити без уваги, вона потенційно може призвести до зникнення цих істот.

У сфері збереження дикої природи загальновизнано, що численні види тварин балансують на межі зникнення. Попри відважні спроби розведення певних видів у неволі, саме їхнє виживання залежить від тонкого балансу природних чинників.

Ведмеді в зоопарку станцювали китайський танець

Відвідувач китайського зоопарку виконав традиційний танець "Квіткове рукостискання". Одразу 3 чорні ведмеді спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю.

Одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій звірів. Відео одразу завірусилося у мережі.