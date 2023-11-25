Це стосується кота, зображеного на вірусному відео. Користувачів мережі потішила реакція пухнастого на перший сніг у його житті.

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Кумедна реакція котика, який уперше побачив сніг

Пухнастик нещодавно вперше зіткнувся з надзвичайним явищем – снігом. І, відверто, побачене за вікном вразило його до глибини душі.

Цей пухнастик ніколи раніше не бачив сніг. І коли за його віконцем почалася справжня хуртовина, він не зміг стримати свого здивування та захоплення. Пустун почав кружляти на підвіконні і нявкати щосили, здивовано дивлячись на власника.

Ймовірно, йому хотілося не лише побачити, а й спробувати на дотик та смак. Втім, такої можливості йому поки не дали.

Знайдено найсуворішого кота у світі

Мережу ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, захопивши аудиторію з майже 2 мільйонів підписників. Це й не дивно, адже його непереборному шарму можна хіба позаздрити.

Мерлін, на перший погляд, звичайний кіт, але через унікальні характеристики це не так. Його особливості будови та забарвлення сприяють дуже суворому вигляду. Дивлячись на пухнастого, можна зробити висновок, що він весь час незадоволений.

Мережу розсмішило сонне кошеня, яке відмовляється прокидатися

У відео, яке нещодавно з'явилося в Інтернеті, було оприлюднено переконливу демонстрацію ранкового небажання вставати з ліжка серед тварин. Подібно до людей, ці пухнасті істоти не бажають рано вставати, віддаючи перевагу розкоші в комфорті свого ліжка.

Кадри демонструють яскравий приклад цього ранкового протесту з чарівним, але сонним кошеням. Своїми мініатюрними лапками він відважно протистоїть спробам господаря розбудити його. Очі чотирилапого залишаються міцно закритими, не залишаючи жодних сумнівів, що про підйом просто не може бути й мови.

Знаменитий вуличний кіт Гацек сильно схуд

Товстий кіт на прізвисько Гацек, який свого часу набув статусу головної місцевої пам'ятки в місті Щецині в Польщі, знайшов новий дім. Окремі туристи навіть приїжджали до Щецина тільки для того, щоб побачити кота. Але через надмірну увагу та підгодовування кіт набрав зайву вагу.

Врешті-решт, Гацеком зацікавились також місцеві зооактивісти. У квітні 2023 року кота забрало з вулиці Товариство опіки над тваринами, і дало йому новий дім. Втім, Гацек ще й схуд до невпізнаваності – дивіться свіжі фото котика!