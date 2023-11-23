Наприклад, на свіженькому відео, яке опублікували в мережі, собака була "спіймана" на симуляції поранення, щоб не піти на прогулянку. Однак спритну хитрість було викрито, коли вихованцеві наказали не виходити на вулицю, і він дивним чином швидко одужав.

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Біль пройшов після пропозиції не виходити на прогулянку

У жартівливому повороті подій пес Гаррі винайшов винахідливу стратегію, щоб викликати співчуття та увагу свого господаря.

Розумний собака майстерно прикидається пораненим, шкутильгаючи по домівці. Так було доти, доки його власник не повідомив йому, що, можливо, він дійсно хворий і не може піти гуляти.

Як Гаррі "корчив дурня": дивіться відео

Собака зрозуміла, що заплановану прогулянку скасовано, й раптово відновився після травми – раніше "пошкоджена" лапа Гаррі дивним чином зажила. І коли його господар запитує: "Де повідець?", Гаррі підбігає і бере свій повідець уже без жодного натяку на кульгавість.

Харизма та захопливі витівки Гаррі зібрали 13 мільйонів переглядів, залишивши глядачів у захваті.

Шпіц став двійником легендарного Моцарта

Також нещодавно в Інтернеті ширилося відео з собакою породи шпіц. Дивовижна схожість цього пухнастого з відомим композитором Вольфгангом Амадеєм Моцартом викликала вірусну реакцію серед глядачів.

Так, на кадрах померанський шпіц Фугута привернув увагу через свій недоглянутий вигляд. Сплутане білосніжне хутро на голові собаки неймовірно схоже на культову перуку відомого композитора. Повірте, це відео зробить настрій на весь день!

Знайдено найсуворішого кота у світі

Мережу ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, захопивши аудиторію з майже 2 мільйонів підписників. Це й не дивно, адже його непереборному шарму можна хіба позаздрити.

Мерлін, на перший погляд, звичайний кіт, але через унікальні характеристики це не так. Його особливості будови та забарвлення сприяють дуже суворому вигляду. Дивлячись на пухнастого, можна зробити висновок, що він весь час незадоволений.