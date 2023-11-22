Гризун вирішив підготуватися до зими дуже серйозно і відповідально. Вона регулярно приходила на поріг дому та поїдала там смачні гарбузи – розтовстіла до розмірів м'ячика.

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Білка, яка постійно краде гарбузи, стала занадто товстою

На честь осені Ерін Зак прикрасила свій ґанок гарбузами. Ця експозиція викликала захоплення не лише у сусідів Ерін, а й в однієї з місцевих білок.

Проявивши стійкість, Ерін залишалася спокійною тоді, як невідома особа наполегливо робила дірки в гарбузах. Тоді жінка продемонструвала свій художній талант, прикрасивши їх свічками. Однак, поїдання гарбуза постійно тривали, а Ерін так і не могла застати винуватця на місці.

Я була шокована і подумала, що це бабак! Але я відразу зрозуміла, що це злочинець, який прогриз усі мої прикраси,

— розповідає Ерін.

Нещодавно, повернувшись додому з роботи раніше, жінка врешті застала "злочинця". Вона побачила найтовстішу і найщасливішу білку у світі.

Білка регулярно їла гарбузи: дивіться відео

Білка, попри свої розміри, все ж поверталася до Ерін наступного дня, навіть після того, як з'їла всі її гарбузи. Наполегливість істоти зрозуміла, враховуючи спокусу.

З наближенням зими маленькому, але тепер вже товстенькому, гризуну потрібно добре від'їстися. Видно, що ця білка підходить до зимівлі дуже серйозно і відповідально.

Білка неабияк розтовстіла: дивіться відео

Знаменитий вуличний кіт Гацек сильно схуд

Товстий кіт на прізвисько Гацек, який свого часу набув статусу головної місцевої пам'ятки в місті Щецині в Польщі, знайшов новий дім. Окремі туристи навіть приїжджали до Щецина тільки для того, щоб побачити кота. Але через надмірну увагу та підгодовування кіт набрав зайву вагу.

Врешті-решт, Гацеком зацікавились також місцеві зооактивісти. У квітні 2023 року кота забрало з вулиці Товариство опіки над тваринами, і дало йому новий дім. Втім, Гацек ще й схуд до невпізнаваності – дивіться свіжі фото котика!