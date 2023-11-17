Так, мережу ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, захопивши аудиторію з майже 2 мільйонів підписників. Це й не дивно, адже його непереборному шарму можна хіба позаздрити.

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Мерлін – найсуворіший кіт у світі

Мерлін, на перший погляд, звичайний кіт, але через унікальні характеристики це не так. Його особливості будови та забарвлення сприяють дуже суворому вигляду. Дивлячись на пухнастого, можна зробити висновок, що він весь час незадоволений.

Але така зовнішність прийшлась до вподоби величезній кількості користувачів соціальних мереж. Вони з захопленням спостерігають за кожним рухом життям Мерліна.

Найсуворіший кіт у світі: дивіться відео

У нещодавньому відео кота одягнули як Дракулу, щоб відсвяткувати Хелловін. Йому підносять часник, але той реагує у своїй манері – кидає суворий погляд і йде.

Мерлін в образі Дракули: дивіться відео

Пропонуємо добірку кумедних відео з суворим Мерліном:

Мережу розсмішило сонне кошеня, яке відмовляється прокидатися

У відео, яке нещодавно з'явилося в Інтернеті, було оприлюднено переконливу демонстрацію ранкового небажання вставати з ліжка серед тварин. Подібно до людей, ці пухнасті істоти не бажають рано вставати, віддаючи перевагу розкоші в комфорті свого ліжка.

Кадри демонструють яскравий приклад цього ранкового протесту з чарівним, але сонним кошеням. Своїми мініатюрними лапками він відважно протистоїть спробам господаря розбудити його. Очі чотирилапого залишаються міцно закритими, не залишаючи жодних сумнівів, що про підйом просто не може бути й мови.