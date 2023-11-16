Ось і кошеня з цього відео теж живе в запереченні робочих буднів, а тому вперто відмовляється прокидатися. Користувачі мережі замилували кадри, які нагадують їм самих себе вранці!

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Сонне кошеня навідріз відмовляється прокидатися

Тваринкам, особливо одомашненим, як і людям, не до вподоби ранішні підйоми. Пухнастикам хочеться поніжитися у ліжку якнайдовше, тож своєю поведінкою вони смішать своїх господарів, й інших глядачів мережі.

Саме такий ранішній протест зображено на нещодавно опублікованому відео. На ньому видно, як сонне кошеня відбивається від господині своїми малесенькими пухнастими лапками, але не розплющує очі і, звісно ж, не встає.

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От якби люди так само могли відбиватися від щоденних обов'язків, які навалюються на них вже з самого ранку. Така здатність, ймовірно, призвела б до спокійнішого ставлення до робочих буднів.

Шпіц став двійником легендарного Моцарта

Також нещодавно в Інтернеті ширилося відео з собакою породи шпіц. Дивовижна схожість цього пухнастого з відомим композитором Вольфгангом Амадеєм Моцартом викликала вірусну реакцію серед глядачів.

Так, на кадрах померанський шпіц Фугута привернув увагу через свій недоглянутий вигляд. Сплутане білосніжне хутро на голові собаки неймовірно схоже на культову перуку відомого композитора. Повірте, це відео зробить настрій на весь день!