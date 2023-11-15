Таке трапилося і з блогеркою Аміною Сосолід. Вона хотіла придбати йорктиза, але була ошукана непорядним продавцем.

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Блогерці продали дворнягу замість йорктиза

Так, Аміна мала намір завести йорктиза (метис мальтійської болонки та йоркширського тер'єра). Дівчина знайшла оголошення в Інтернеті та придбала собаку. Втім, вже зовсім скоро зрозуміла, що її обманули і продали не ту породу.

Аміна застерігає своїх підписників купувати домашніх улюбленців онлайн, адже "ви не знаєте, що виросте".

Мене обманули. Це мав бути йорктиз, але він значно більше схожий на пацюка. Звичайний дворняга із рудою шерстю,

– написала вона.

Попри це, Аміна каже, що обожнює свого домашнього улюбленця, але просить усіх не повторювати її помилок.

Блогерку у коментарях підтримали підписники:

"Такий милий",

"Я теж хочу такого",

"Як на мене, він прекрасний".

До слова, морки або йорктиз – енергійна та жвава порода собак, яка втілює найкращі якості як мальтійської болонки, так і йоркширського тер'єра. Ці чарівні цуценята схожі на м'яких плюшевих ведмедиків. Примітно, що інтелект цієї породи, на відміну від інших, дозволяє їм швидко навчатися.

Шпіц став двійником легендарного Моцарта

Нещодавно в Інтернеті ширилося відео з собакою породи шпіц. Дивовижна схожість цього пухнастого з відомим композитором Вольфгангом Амадеєм Моцартом викликала вірусну реакцію серед глядачів.

Так, на кадрах померанський шпіц Фугута привернув увагу через свій недоглянутий вигляд. Сплутане білосніжне хутро на голові собаки неймовірно схоже на культову перуку відомого композитора. Повірте, це відео зробить настрій на весь день!

Бульдог розсмішив мережу реакцією на прикрасу до Хелловіну

Дехто особливо не любить моторошні прикраси, які є невід'ємним атрибутом Хелловіну. Тварини також не в захваті від подібних святкувань, і чергове підтвердження цьому – реакція бульдога на "людську" витівку.

В опублікованому відео бульдог показав, що не особливо любить різні страшливі істоти. На кадрах видно простирадло у формі привида, що прикрашає вхідні двері квартири. Коли песик побачив це, то був вкрай незадоволений.